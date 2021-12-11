ABD'nin hortumla imtihanı! Tarihinin en kötüsü

ABD'de dün akşam saatlerinde başlayan "hortum", ülke tarihinin en çok can alan hortum felaketi oldu. Fırtınanın etkili olduğu Kentucky Valisi Andy Beshear, "Tarihte gördüğümüz en ağır, en yıkıcı, en ölümcül hortum vakası." dedi.

Biden: Hayal edilemez trajedi

Eyalet genelinde acil durum ilan edilirken, ABD Başkanı Joe Biden, yaşanan hortum felaketini "hayal edilemez bir trajedi" olarak değerlendirdi.

BD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasının bilançosu ağırlaşırken, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre; ülke genelinde en az 24 hortum kasırgası meydana geldi.