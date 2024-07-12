ABD'nin herkesten gizlediği uçak: Hayalet İHA lk kez görüntülendi! Ortalık karıştı!

ABD’li havacılık ve savunma şirketi Northrop Grumman, ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) için yepyeni bir insansız hava aracı geliştiriyordu. Gizlilik odaklı bu drone’un ismi XRQ-73 idi.

Şimdi ise DARPA için geliştirilen bu araçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Northrop Grumman, yeni İHA’nın fotoğrafını paylaştı.

TÜM DETAYLARIYLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

XRQ-73 modelinin paylaşılan fotoğrafında detaylı bir analiz gerçekleştirmek mümkün. Daha önce konsept tasarımı gösterilen İHA, paylaştığı gerçek fotoğrafıyla takdir toplamayı başardı. DARPA’nın X-Prime programı kapsamında geliştirilen bu prototip model, Notrhrop’un yanı sıra başka bir savunma şirketi olan Scaled Composites’in de katkılarıyla üretildi.

ÖZEL GÖREVLER İÇİN ‘SESSİZ’ TASARLANDI

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Webtekno'dan gelen bilgilere göre model, son derece verimli ve inanılmaz derecede sessiz bir hibrit-elektriktahrik sistemine sahip. Çok daha büyük ve sessiz olduğuü belirtilen İHA’nın 9 metrenin üzerinde kanat açıklığı ve 567 kilogram ağırlığı bulunuyor. Modelin uzun uçuş sürelerine dayanıklı, ultra sessiz ve özel görevlerde kullanılacak bir keşif aracı olması planlanıyor.

İHA, 463 km/sa hıza ulaşabilmenin yanı sıra 5 bin 500 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Aynı zamanda 180 kilograma kadar yük taşıyabildiği de belirtiliyor. Aracın ilk uçuşunu ise bu yıl sonu gerçekleştirmesi bekleniyor.



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