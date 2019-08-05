ABD'nin hamlesi sonrası Putin'den ilk açıklama: Rusya'da aynısını yapmak zorunda kalacak Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlesi sonrası açıklamalarda bulunan Rus lider Putin, "ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmesi halinde Rusya da aynısını yapmak zorunda kalacak" dedi.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesini değerlendiren Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, Washington'un kısa ve orta menzilli nükleer sistemler geliştirmesi halinde, Rusya'nın da aynısını yapmak zorunda kalacağını söyledi. ​Ayrıntılar geliyor…

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