  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'nin ham petrol stokları azaldı! Enerji Enformasyon İdaresi açıkladı
Dünya

ABD'nin ham petrol stokları azaldı! Enerji Enformasyon İdaresi açıkladı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6.1 milyon varil azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:19:00 -
ABD'nin ham petrol stokları azaldı! Enerji Enformasyon İdaresi açıkladı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6.1 milyon (yüzde 1.2) varil azalışla 493.5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2.1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 638,1 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 1.2 milyon varil (yüzde 0.5) azalarak 236.6 milyon varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 238 bin varil azalarak 5.3 milyon varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 526 bin varil artarak 3,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 19-25 Aralık haftasında 2 bin varil azalarak yaklaşık 11.5 milyon varil oldu.

EIA'nın Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11.3 milyon varil, gelecek yıl ise 11.1 olması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bit pazarından aldı! 5 yıla kadar hapsi istenebilir
Dünya

Bit pazarından aldı! 5 yıla kadar hapsi istenebilir

Ukrayna'da bir genç, bit pazarından aldığı kalpakta Sovyet sembolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Gencin 5 seneye kadar hapis cezası ..
Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı: 2 yıl hapis cezası verildi

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017'de Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkı..
O ilimiz alarm veriyor! Barajdaki içme suyu kritik seviyede
Gündem

O ilimiz alarm veriyor! Barajdaki içme suyu kritik seviyede

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle su seviyesi yüzde 21 se..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay