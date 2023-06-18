  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fenerbahçe Kongresinde skandal sözler: En büyük zararı Erdoğan'dan gördük

Putin uyardı! Kritik açıklamalar, olay itirafı: Dünyada gıda krizinin sebebi tek savaş değil!

Biden'dan Ukrayna açıklaması: Kolay olmayacak

Apple'dan çok konuşulacak yeni patent paylaşımı! Duymayanlara duyrulur: Bomba bir şey, o özellik geliyor

Anadolu irfanı böyle bir şey! İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na karşı yıllar önce böyle uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 34 lira olacak diyerek açıkladı: O yatırım aracında bunu yapın

Meteoroloji son tahmini duyurdu: İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı! Hava nasıl olacak?

Ekrem İmamoğlu YKS'ye giren öğrenci ve ailelerini çileden çıkardı!

Belçika'da bakanlara bu kez uyarı! Kötü haber: 'Ya sussun ya istifa etsin' genelgesi! Duyan derin bir nefes çekecek!

Ne altın ne de dolar! Çorum'da ülke sınırlarını aşan kazanç: Altın sarısı lezzeti için talip, herkes peşinde!
Gündem ABD’nin güdümlü füzeleriyle yaptığı işgal provası Kim Jong-Un’a takıldı
Gündem

ABD’nin güdümlü füzeleriyle yaptığı işgal provası Kim Jong-Un’a takıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 10:55:00 -
ABD’nin güdümlü füzeleriyle yaptığı işgal provası Kim Jong-Un’a takıldı

Kuzey Kore, ABD'nin Güney'e nükleer denizaltı konuşlandırması sonrası toplandı Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi, ABD’nin Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından nükleer enerjili "Ohio sınıfı" güdümlü füze denizaltısı USS Michigan’ı konuşlandırması üzerine toplandı.

Toplantı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un katılımıyla gerçekleşti.

Kuzey Koreli bir yetkili, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) yaptığı açıklamada, parti üyelerinin ABD’nin Güney Kore’ye USS Michigan'ı göndermesi sonucu "değişen uluslararası durumla başa çıkmak için" savunma hamlelerini görüştüklerini belirtti.

Toplantıda, savunma stratejilerinin yanı sıra ülkede kötüye giden ekonomik durumun da ele alındığı, Merkez Komitesinin konuya ilişkin görüşmelerini sürdüreceği aktarıldı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarını "işgal provası" olarak nitelendiriyor.

ABD ile Güney Kore'nin yaptığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata tepki olarak Kuzey Kore 15 Haziran'da iki balistik füze denemesi yapmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD, USS Michigan’ı dün Güney Kore'nin Busan Limanı'na konuşlandırmıştı.

Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı: Biz hazırız!
Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı: Biz hazırız!

Dünya

Japonya'dan Kuzey Kore çıkışı: Biz hazırız!

Kuzey Kore'de skandal! 2 yaşındaki çocuk esir kampına gönderildi! Nedeni ise şoke etti
Kuzey Kore'de skandal! 2 yaşındaki çocuk esir kampına gönderildi! Nedeni ise şoke etti

Dünya

Kuzey Kore'de skandal! 2 yaşındaki çocuk esir kampına gönderildi! Nedeni ise şoke etti

Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatma girişimi bölgeyi alarma geçirdi
Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatma girişimi bölgeyi alarma geçirdi

Dünya

Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatma girişimi bölgeyi alarma geçirdi

Japonya dünyaya duyurdu: Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
Japonya dünyaya duyurdu: Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı

Dünya

Japonya dünyaya duyurdu: Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAİNLER KEFERELER GAVURLAR

Büyük şeytanın oyunu bitmez hergün yeni bir oyun. Battınız bittiniz bitiksiniz sonunuz geldi. Ey Müslüman artık uyan ve kendine gel
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23