ABD'nin Golan ve Kudüs kararlarına Rusya'dan sert tepki! "Bu meşru değildir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kudüs ve Golan Tepeleri kararlarını kınadı.

Lavrov, resmi ziyaret için geldiği başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safedi ile bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "Orta Doğu'da siyasi çözüm meselesini görüştük. Filistin topraklarında yaşananlardan dolayı endişeliyiz. Uluslararası toplumun bu konuda uluslararası kararlara riayet etmesi gerekiyor." dedi.

"Bu meşru değildir"

Rusya'nın tutumunun açık olduğunu ve iki devletli çözüm temelinde Filistin meselesinin çözüme kavuşturulması için çağrıda bulunduklarını, diğer çabaların ise iyi bir sonucu götürmeyeceğini kaydeden Lavrov, "ABD'nin Golan ve Kudüs konusunda aldığı kararları kınıyoruz. Bu meşru değildir." diye konuştu.

Lavrov, ABD'nin henüz açıklanmayan "Yüzyılın Anlaşması" projesine ilişkin de "Bu konuda herhangi bir malumatımız yok. Ancak veriler, çok endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdünlü mevkidaşıyla çifte standart olmaksızın terörü bitirmek için sarf edilen çabaların artırılması konusunu ele aldıklarını aktaran Lavrov, uluslararası kararlar temelinde Suriye'de siyasi çözümü meselesini görüştüklerini, Birleşmiş Milletler'den (BM) Cenevre'de diyalog için yeniden adımlar atmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Suriye'nin Arap dünyasına ve Suriyeli mültecilerin de evlerine geri dönüşü için çabaların yoğunlaştırılmasını konuştuklarını kaydeden Lavrov, Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'ndan "kurtulmak" gerektiğini, kampta yaşayanların çoğunun da evlerine dönmek istediği yönünde raporlar bulunduğunu ifade etti.

Toplantıda konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel konuları görüştüklerini söyledi.

"Bağımsız Filistin Devleti kurulmadıkça mümkün değil"

"İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Gerçekleşmesini istediğimiz siyasi çözüm için ufukta bir şeyin görünmemesi bizi endişelendiriyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadıkça bu siyasi çözümün gerçekleşmesi mümkün değil." dedi.

Safedi, Suriye krizi konusunda da Ürdün ile Rusya arasında devamlı bir diyalog olduğunu, siyasi çözümün sağlanması için uluslararası toplum çerçevesinde çalıştıklarını anlattı.

"Tek çözüm işgalin bitmesidir"

Ürdünlü Bakan "Yüzyılın Anlaşması" projesiyle ilgili ise "Anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. ABD'nin bu konuda ne diyeceğini bilmiyoruz. Ancak Ürdün olarak bizim tavrımız net ve açıktır. İsrail-Filistin meselesinde tek çözüm, işgalin bitmesidir. Bu olmazsa büyük bir çatışmanın içinde boğulacağız." diye konuştu.

Yahudi yerleşimci sorunu ve Batı Şeria'nın kontrolünden vazgeçme gibi konulara çözüm bulunmayacağı gibi son zamanlarda İsrail tarafından gelen bazı açıklamalar duyduklarını belirten Safedi, bunların, tansiyonu daha da yükseltecek tehlikeli gelişmeler olduğunu söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Ürdün Kralı Abdullah ile de görüşmesi bekleniyor.