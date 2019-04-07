0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

ABD'nin Golan ve Kudüs kararlarına Rusya'dan sert tepki! "Bu meşru değildir"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, skandal kararlarla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "ABD'nin Golan ve Kudüs konusunda aldığı kararları kınıyoruz. Bu, meşru değildir" dedi.

07 Nisan 2019 Pazar 16:32
ABD'nin Golan ve Kudüs kararlarına Rusya'dan sert tepki! "Bu meşru değildir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Kudüs ve Golan Tepeleri kararlarını kınadı.

Lavrov, resmi ziyaret için geldiği başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safedi ile bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "Orta Doğu'da siyasi çözüm meselesini görüştük. Filistin topraklarında yaşananlardan dolayı endişeliyiz. Uluslararası toplumun bu konuda uluslararası kararlara riayet etmesi gerekiyor." dedi.

"Bu meşru değildir"

Rusya'nın tutumunun açık olduğunu ve iki devletli çözüm temelinde Filistin meselesinin çözüme kavuşturulması için çağrıda bulunduklarını, diğer çabaların ise iyi bir sonucu götürmeyeceğini kaydeden Lavrov, "ABD'nin Golan ve Kudüs konusunda aldığı kararları kınıyoruz. Bu meşru değildir." diye konuştu.

Lavrov, ABD'nin henüz açıklanmayan "Yüzyılın Anlaşması" projesine ilişkin de "Bu konuda herhangi bir malumatımız yok. Ancak veriler, çok endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdünlü mevkidaşıyla çifte standart olmaksızın terörü bitirmek için sarf edilen çabaların artırılması konusunu ele aldıklarını aktaran Lavrov, uluslararası kararlar temelinde Suriye'de siyasi çözümü meselesini görüştüklerini, Birleşmiş Milletler'den (BM) Cenevre'de diyalog için yeniden adımlar atmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Suriye'nin Arap dünyasına ve Suriyeli mültecilerin de evlerine geri dönüşü için çabaların yoğunlaştırılmasını konuştuklarını kaydeden Lavrov, Ürdün sınırındaki Rukban Kampı'ndan "kurtulmak" gerektiğini, kampta yaşayanların çoğunun da evlerine dönmek istediği yönünde raporlar bulunduğunu ifade etti.

Toplantıda konuşan Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel konuları görüştüklerini söyledi.

"Bağımsız Filistin Devleti kurulmadıkça mümkün değil"

"İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Gerçekleşmesini istediğimiz siyasi çözüm için ufukta bir şeyin görünmemesi bizi endişelendiriyor. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadıkça bu siyasi çözümün gerçekleşmesi mümkün değil." dedi.

Safedi, Suriye krizi konusunda da Ürdün ile Rusya arasında devamlı bir diyalog olduğunu, siyasi çözümün sağlanması için uluslararası toplum çerçevesinde çalıştıklarını anlattı.

"Tek çözüm işgalin bitmesidir"

Ürdünlü Bakan "Yüzyılın Anlaşması" projesiyle ilgili ise "Anlaşmanın detaylarını bilmiyoruz. ABD'nin bu konuda ne diyeceğini bilmiyoruz. Ancak Ürdün olarak bizim tavrımız net ve açıktır. İsrail-Filistin meselesinde tek çözüm, işgalin bitmesidir. Bu olmazsa büyük bir çatışmanın içinde boğulacağız." diye konuştu.

Yahudi yerleşimci sorunu ve Batı Şeria'nın kontrolünden vazgeçme gibi konulara çözüm bulunmayacağı gibi son zamanlarda İsrail tarafından gelen bazı açıklamalar duyduklarını belirten Safedi, bunların, tansiyonu daha da yükseltecek tehlikeli gelişmeler olduğunu söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Ürdün Kralı Abdullah ile de görüşmesi bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:32
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. ABD'nin Kudüs ve Golan Tepeleri kararları
  3. Rusya
  4. ABD
  5. İsrail
  6. Kudüs
  7. Golan Tepeleri
  8. Kınama
  9. sert tepki
  10. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar temel haklardan faydalanamıyor
    1. Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar..
    2. 300 görevli, 14 gemi devriye geziyor!..
    3. İlhan Palut: "Son vuruşu bir türlü..
    4. AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde..
    5. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    6. ABD Libya'daki askerlerini çekiyor
    7. Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi
    8. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    9. Maçın ardından
    10. Ahmet Taşyürek: "Görmeyen hakem var"
    11. Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay..
    12. Samsun'da silahlı yaralama
    13. Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında..
    14. Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
    15. Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü
    16. Pakistan söz vermişti! Onlarca mahkum..
    17. Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları..
    18. Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür
    19. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    20. Faili meçhul cinayetle ilgili..
    21. Voleybol 1. Lig Erkekler: Alanya..
    22. Başkentte anne ile kızı havuzda boğuldu
    23. Tiago Lopes cezalı duruma düştü
    24. ADASU HES şehre 41 milyon lira..
    25. Tjaronn Chery Sivas’ı boş geçmiyor
    26. Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu
    27. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    28. Dünya Superbike Şampiyonası
    29. MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından..
    30. Çinli firmadan dev adım! Gürcistan'da..
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var