ABD’nin Gazze’ye kurduğu 'işgal limanı' tamamlandı!

Filistinlilerin 'işgal limanı' olarak nitelediği, ABD'nin Gazze’deki “geçici” iskelesinin kurulumu tamamlandı. Liman’ın, “yardım limanı” adı altında stratejik bir operasyon üssüne dönüştürüleceği değerlendiriliyor.

Biden'ın, İsrail hükümetini Gazze'de savaşı sona erdirip yardım girişine izin vermeye zorlamak yerine “denizden yardım ulaştırmak” gerekçesiyle inşa ettirdiği 'geçici limanın' kurulumu tamamlandı. Bölgede Amerikan-İsrail kontrolünün temel direklerinden biri olarak değerlendirilen ve Filistinlilerin tabiriyle 'işgal limanı' hakkında açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), kurulumun tamamlandığı ve “yardım”lara birkaç gün içinde başlanacağını duyurdu.

CENTCOM açıklamasında, Filistinli sivillere insani yardım çalışmalarına destek amacıyla ABD ordusu personelinin Gazze'nin sahilinde kurulan geçici limana demirlediği belirtilirken, hiçbir Amerikan askerinin Gazze'ye giriş yapmadığı vurgulandı. Açıklamaya göre gelecek günlerde insani yardım taşıyan kamyonlar kıyıda harekete geçecek, yardımları teslim alacak Birleşmiş Milletler (BM), bunların Gazze Şeridi'nde dağıtımını koordine edecek.

6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin en güneyindeki, Mısır sınırındaki Refah'ta kara harekâtına girişen İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesiyle bölgeye ana yardım girişi kapandı. Üstelik tamamen yıkık, tecrit halinde, yardım ulaşmayan Kuzey Gazze'de de yeniden kara harekâtı başlatan terörist İsrail ordusu, Batılı yardım kuruluşu, BM tanımadan insani yardım konvoylarını vurmasıyla tanınıyor.

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), bugün X'te yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne geçişlerin günlerdir kapalı olduğu, erişimin güvenli veya lojistik açıdan uygun olmadığı belirtildi. "Düzenli yakıt girişinin olmaması, istikrarsız haberleşme ve devam eden çatışmalar nedeniyle yardım dağıtımı neredeyse imkânsız" denilen açıklamada, bu durumun, 2 milyondan fazla Filistinli üzerinde yıkıcı etkisi olduğu vurgulandı.

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“İsrail’in çıkarı olmadan ABD’nin adım atması imkansız”

ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Mart'ta açıkladığı, İsrail hükümetinin itiraz etmediği, Filistinlilerle Arapların ise şüpheyle yaklaştığı geçici limanla ilgili değerlendirmede bulunan Filistinli siyasi analist Usame Abdulhadi, "İsrail'in kıyıdaki egemenliğini güçlendirmek, Refah Sınır Kapısı'nı etkisiz hale getirmek, Filistin egemenliğine son vermek ve Gazze halkının göçünü teşvik etmek" için kullanılacağı tespitinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi abluka altına aldığı, sınır geçişlerini kapattığı, insani yardım girişini engellediğine dikkat çeken Abdulhadi, geçici liman için "İsrail'in gizli bir çıkar elde etmeden bu adımı atması mantıksız. Bu durumun aslında Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehcirini teşvik etmeyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor" yorumunu yaptı.

ABD ve İsrail'in geçici limanı koruma, insani yardım dağıtımını kolaylaştırma ve Hamas'ın bölgeyi kontrol etmesini engelleme bahanesiyle Gazze kıyısının bir kısmını kontrol etmeye çalıştığını öne süren Filistinli siyasi analist, "Burası ABD ordusunun Gazze sınırlarına girmesine izin veren bir işgal limanıdır" iddiasında bulundu.

İsrail'in Refah'a kara harekatı başlatmasının ardından, Arap medyasına konuşan Filistinliler, geçici limanın "Gazze'nin kalıcı ve dış dünyaya açılan tek kapısı haline getirilmesinden" endişelerini dile getirdi.