ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına tokat gibi cevap: Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yabancı kuruluşlarının Türkiye’de bazı medya kuruluşlarını fonlamaları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Burhan, medyaya yabancı devlet ve sivil toplum örgütlerinin ilgi göstermesinin nedeninin demokrasi olmadığını söyleyerek "Demokrasi bu devletler için bir kılıftır. Amaçları bölücülüğe destek çıkmak, LGBT’yi meşrulaştırmak, Ezan, bayrak ve cumhuriyete saldırmaktır" dedi.

Erdoğan’a diktatör de… PKK’yı sempatik göster …LGBT’yi öv kap fonu…..

ABD Kökenli Chrest Foundation kuruluşunun 140Journos, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Medyascope, Serbestiyet gibi medya organlarına ve bölücülüğü savunan sivil toplum örgütlerine destek verdiğini belirten Burhan, "Bu vakıflar ezan diyen, bayrak diyen, cumhuriyet diyen bir tek derneğe, basın kuruluşuna destek olmazlar. Onların amacı bölücülüktür. Onların amacı Erdoğan düşmanlığıdır. Erdoğan’a diktatör derseniz kaparsınız fonu. PKK ve HDP’lilere sahip çıkarak demokratik haklarını kullanıyorlar derseniz size fonu verirler" dedi.

320 üyemizle birlikte Fahrettin Altun’u destekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un "bu medya kuruluşlarının beşinci kol faaliyetine izin vermeyeceğiz" açıklamasına da değinen Burhan, "Fahrettin Altun haklıdır. Mesele demokrasi değildir. Beşinci kol faaliyeti yapmaktır. Demokrasiyi kılıf olarak kullanmaktır. Hangi milli meselede bu kuruluşlar devletimize destek vermiştir. Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar" dedi.

Gezi olayları başladığında uyarmıştık

Anadolu Yayıncılar Derneği olarak gezi olayları sonrası bir kitap yayınladıklarını ve dijital darbeye dikkat çektiklerini söyleyen Burhan, "O zamanda bazı sosyal medya mecraları ve yabancı basın mensupları ülkemizi karalamışlar, çevre katliamı yapılıyor diyerek sokak terörü estirenlere destek olmuşlardı. Bizler o zaman milli ve yerli medyaya destek olalım. Tehlike büyük demiştik" diye konuştu.

Irak’a demokrasi getireceklerdi, kan gölüne döndü

"Irak’a demokrasi getireceğiz diyenler bu ülkeyi kan gölüne çevirdiler" diyen Burhan, "Siz bakmayın onların süslü sözlerine demokrasi diyorlar" ifadelerini kullandı.