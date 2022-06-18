ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: 40 yıldır takip ediyorum Ege'de Türkiye haklı!

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin, "Yaklaşık 40 yıldır Ege'deki gelişmeleri takip ediyorum, Türkiye daha haklı bir konumda" dedi.

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi ve eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Haber'e konuşan Jeffrey, Türkiye'nin haklı bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Yunanistan’ın 12 mil iddiası Türkiye’yi kendi sahasına kilitliyor" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan'daki ABD varlığı bilinenin aksine azaldı"

ABD'nin Yunanistan'daki 'yoğunlaşmasının' kafa yormaya değer bir gelişme olmadığını söyleyen Jeffrey, "Ben 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan Ofisi görevlisiyken Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hala aşılmadı, aksine azaldı." dedi.

"Ege'yi 40 yıldır takip ediyorum, Türkiye haklı"

Sözlerinin devamında iki ülke arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin haklı olduğunu vurgulayan Jeffrey, "Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda. Adaların silahlandırılması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar 1948 Paris Antlaşması'ndan, Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar birçok konuda evet, Türkiye haklı." diye konuştu.