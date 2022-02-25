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Dünya ABD'nin Erdoğan kini bitmiyor! Öyle bir analiz yaptılar ki…
Dünya

ABD'nin Erdoğan kini bitmiyor! Öyle bir analiz yaptılar ki…

Amerikan gazetesi Washington Post'ta yayınlanan bir analizde Cumhurbaşkanı Erodoğan ve Putin'in benzer hırslara sahip oldukları iddia edilerek büyük bir küstahlık örneği sergilendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 23:49:00 - 2022-02-25 23:49:32
ABD'nin Erdoğan kini bitmiyor! Öyle bir analiz yaptılar ki…

 

Amerikan gazetesi Washington Post'ta yayınlanan bir analizde Cumhurbaşkanı Erodoğan ve Putin'in benzer hırslara sahip oldukları iddia edilerek büyük bir küstahlık örneği sergilendi. İki liderin de ülkelerini benzer bölgeler üzerinde hak sahibi gördükleri ileri sürülen yazıda, "İki lider de (Erdoğan-Putin) birbiriyle çelişen hırslar peşinde koşuyor. Erdoğan, Türkiye'nin hinterlandını, Karadeniz'i çevreleyen bölgelerden Kafkasya'nın bir bölümüne ve Orta Asya'ya kadar kendi yetki alanında görüyor. Putin de öyle." ifadeleri kullanıldı.

 

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