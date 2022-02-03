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Gündem ABD'nin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldürüldü! Ölenler arasında çocuklar da var
Gündem

ABD'nin düzenlediği operasyonda 13 kişi öldürüldü! Ölenler arasında çocuklar da var

Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin İdlib'de düzenlediği operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 16:33:00 - 2022-02-03 16:37:04

ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyon TSİ 00.30 sularında başladı.

AA'ya konuşan ve isminin belirtilmesini istemeyen bir köy sakini, "00.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu" ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü" dedi.

Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ayrıca, AA'ya bilgi veren yerel güvenlik unsurları, ABD askerlerinin operasyonda evdekilerden birini sağ şekilde alarak yanlarında götürdüğünü söyledi.

AA ekibi, olayın ardından baskının gerçekleştiği yeri görüntüledi.

Çekimlerde, baskın sırasında atılan bombalarla evin bazı duvarları ve tavanının çöktüğü, mutfak kısmının yandığı, tüm eşyaların tahrip olduğu ve yerlerdeki kan izleri görülüyor.

Görüntülerde, Amerikan askerlerinin kullandığı mühimmatların artıkları da fark ediliyor.

Bölgedeki kaynaklar, ABD askerlerinin hedefinde terör örgütü DEAŞ'ın en çok aranan elebaşlarından biri olabileceği üzerinde duruyor.

ABD, Ekim 2019'da İdlib'te benzer bir operasyonla, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

ABD operasyon yaptığını doğruladı ama isim vermedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, operasyonun başarılı olduğunu söyledi.

Kirby, Amerikan tarafından can kaybının olmadığı ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda paylaşılacağını belirtti.

Sözcü, hedefteki isim ya da gruba dair herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı.

Öte yandan, AP'de yer alan habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, operasyona katılan helikopterlerden birinin yaşadığı teknik sorun nedeniyle yere indiği ve imha edildiğini kaydetti.

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Yorumlar

Neron11

ABD öldürdü mü tüm batı sessiz, ama biz pkk'ya saldırdıkmı tüm batı ayakta, iki yüzlü batı, müslüman öldümü sorun yok, ABD bunu biz dün sincara harekat düzenlediğimiz içinde yapmış olabilir, deaş bahane.
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Eyman

Senin, Allah belanı versin ey Amerika! Ey haydut pislik, sivil, kadın, çocuk ve yaşlıların ahı burnundan fitil fitil aksın ey terörist!  
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