ABD'nin dünya polisliği: Amerika ana kıtası dışında 320 binden fazla ABD askeri bulunuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a 15 Ocak itibariyle Afganistan ve Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısını 2.500'e düşürme talimatı dikkatleri yurtdışındaki ABD askeri üslerine çevirdi.

ABD ordusu stratejik olarak iki farklı bölgede aynı anda iki büyük savaşa girmek ve kazanmak için konumlanmıştır, ancak son yıllarda Çin ve Rusya'nın bölgesel askeri çıkışlarının artması ABD'nin savunma stratejisini değiştirmesine neden olmuştur.

2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesi kapsamında Pentagon, ABD'nin terörizmle savaşmak yerine Çin ve Rusya üzerinde "büyük güç rekabetine" öncelik vermesiyle, özellikle Orta Doğu ve Afrika'daki kuvvetlerinin sayısını azaltmaya çalışıyor.

Aynı zamanda Afrika başta olmak üzere birçok bölgede üst düzey askeri yetkilileri geri çekmeye ve onları alt rütbeli askerlerle değiştirmeye başladığı bilinmektedir.

Pentagon, özellikle Çin'e karşı alınacak pozisyonlarda bu değişikliklerle ilgili olarak yüksek rütbeli askerlerin kullanılmasını haklı gösteriyor.

Bu değişikliklere rağmen ABD'nin hemen hemen her bölgesinde hala on binlerce askeri bulunuyor.

Buna ek olarak, doğrudan tek bir ülkede bulunmayan ABD uçak gemileri ve onlara eşlik eden gemilerde yüz binlerce asker görev yapıyor.

AA'nın ABD Savunma Bakanlığı Manpower Veri Merkezi'nden aldığı bilgiye göre, 30 Eylül itibarıyla ABD'de üslere bağlı yedek ve muvazzaf görevli olmak üzere 2 milyon 719 bin 953 asker bulunuyor.

Denizlerde görev yapan askerlerin de bu sayıya dahil olduğu belirtiliyor.

Öte yandan 7 bin 962'si gizli olmak üzere 320 binden fazla Amerikan askeri 172 ülkede ve ABD toprakları olan Hawaii ve Porto Riko'da görev yapıyor.

Çin: Pasifik bölgesinde yaklaşık 175 bin ABD askeri konuşlandırıldı

ABD'nin 2011 yılı itibari ile Irak ve Afganistan'dan çekilmesi ve Çin'i kontrol altına alma politikasına önem verilmesi ile en çok Amerikan askerinin bulunduğu bölge Pasifik bölgesi oldu.

ABD askerlerinin çoğu bu bölgedeki Hawai Adaları'nda konuşlanmışken, en çok ABD askerine ev sahipliği yapan ülke Japonya'dır.

ABD'nin Çin'e karşı cephe olarak gördüğü Japonya'da 60 bin 920, Güney Kore'de ise 29 bin 220 asker bulunuyor.

Kuzey Kore'nin nükleer füze ile vurmakla tehdit ettiği ve Amerikan ordusu bombardıman uçaklarının konuşlandığı Guam Adası'nda 11.220 asker var.

Bunların yanı sıra ABD'nin Avustralya, Tayland, Filipinler, Hindistan ve Singapur dahil olmak üzere bölge ülkelerinde 2 bin civarında askeri bulunuyor.

Buna göre ABD'nin Pasifik ülkelerinde konuşlanmış asker sayısı 103 bini aşıyor.

Öte yandan Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDO-PACOM) karargahına ev sahipliği yapan ve Çin cephesi için önemli bir nokta olan Hawai Adaları'nda 71.112 asker bulunuyor.

Avrupa'da 70 binden fazla ABD askeri var

ABD’nin NATO’nun stratejik yoğunlaşma alanı olan Avrupa'da da önemli sayıda Amerikan askeri bulunuyor.

ABD yönetimi geçtiğimiz aylarda Almanya'daki asker sayısını 25 bine çıkarma kararı aldı ancak 30 Eylül rakamlarına göre 46 bin 94 ABD askeri Almanya'da görev yapıyor.

ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) karargahı Stuttgart'ta bulunuyor.

Öte yandan 6. Filo Komutanlığının bulunduğu İtalya'da 14 bin 720 Amerikan askeri görev yapıyor.

NATO Karargahının bulunduğu Belçika'da 1869 Amerikan askeri görevdeyken, İspanya'da 3 bin 575 ABD askeri, Hollanda'da 629 ABD askeri bulunuyor.

Son zamanlarda Doğu Akdeniz'de Yunanistan arasındaki gerilimin şiddetlenmesi 463, ABD ordusunda görev yaptığı 1762 yılında Türkiye'deki verilere yansıyan bilgiler.

Pentagon'un Polonya'da 4.500 ve Norveç'te yaklaşık 700 Amerikan askeri var ve diğer Doğu Avrupa ülkelerinde yüzlerce asker konuşlandırdı.

ABD rotasyon kapsamında Avrupa'ya da asker gönderirken, EUCOM bölgesinde 70 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor.

Orta Doğu ve Afrika ağırlık merkezi olmaktan çıkıyor

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ı işgal etmesinden sonra bu ülkelerde 200 binden fazla asker vardı.

Körfez ve diğer Arap ülkeleriyle birleştiğinde ABD'nin bölgede yaklaşık 300 bin askeri bulunuyordu.

Eski Başkan Barack Obama, 2011'de Irak ve Afganistan'daki askerlerin çoğunu geri çekmiş olsa da, Orta Doğu hâlâ önemli bir asker yoğunluğunun olduğu bölgeydi.

DEAS terör örgütünün yükselişi ve Afganistan'da Taliban'ın toparlanmasıyla birlikte ABD, Irak ve Afganistan başta olmak üzere bölgedeki üslerini güçlendirdi.