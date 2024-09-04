ABD'nin dış ticaret açığı iki yılın zirvesinde: Zarar beklentiyi aştı! Amerika'da 78,8 milyar dolar büyüklüğünde deprem

ABD'nin dış ticaret açığı, Temmuz ayında yüzde 7,9 artarak 78,8 milyar dolara çıktı. Böylelikle, dış ticaret açığı Temmuz’da iki yılın zirvesini gördü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 7,9 yükselerek 78,8 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 79 milyar dolar olması yönündeydi.

Söz konusu açıklanan rakamlar sonrası dış ticaret açığı Temmuz’da iki yılın zirvesini gördü.

Dış ticaret açığı, Haziran ayında 73,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı Temmuz'da yüzde 0,5 artışla 266,6 milyar dolara çıktı. İthalatı da yüzde 2,1 artarak 345,4 milyar dolarla Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık, söz konusu dönemde artış kaydetti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, Temmuz'da bir önceki aya göre 4,9 milyar dolar artarak 27,2 milyar dolara ulaştı. Ülkenin Kanada'ya karşı verdiği açık da 3 milyar dolar artışla 7,6 milyar dolara çıktı. Vietnam'a karşı verilen açık ise 1,4 milyar dolar azalışla 9,5 milyar dolara indi.