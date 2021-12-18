ABD’nin darbe yapmak istediği Maduro’dan gündeme oturan itiraf: Bugün beni görmeye geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Perşembe günü ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ABD yaptırımlarının devam ettiği ülkesinde bir Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanını kabul ettiğini ve ABD emperyalizmini eleştirmekten asla geri durmayacağını vurguladı.

Maduro, "Her gün dünyanın her yerinden iki ya da üç delegasyon ağırlıyorum... Hatta CIA'den insanlar bile beni görmeye geliyor" dedi. Maduro alaycı bir şekilde, "Bugünlerde biri beni görmeye geldi. Bunun farkında değilsiniz, değil mi?" dedi.

Aralık ayı başlarında bir uçuş izleme sitesi tarafından yayınlanan ve CIA tarafından kullanılan bir uçağın Venezuela'ya gittiğini gösteren bilgi sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

"Gizli bir toplantımız var"

Maduro, "Birbirimizle ne konuştuğumuzu söylemeyeceğim. Toplantıyı ifşa edenler onlar. Sözlerine saygı göstermiyorlar. Gizli bir toplantımız var ve sonra bunu alenen açıklıyorlar" diyerek ABD'nin Kolombiya'da bulunan Venezuela Büyükelçisi James Storey'i görüşme haberini sızdırmakla suçladı.

Karakas, 2019'da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalif Juan Guaido'yu ülkenin geçici başkanı olarak tanıması üzerine ABD ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Petrol ülkesine uygulanan yaptırımların arkasında da Trump var.

Hugo Chavez'in (1999-2013) başkanlığından bu yana Venezuela ile ilişkileri gergin olan Washington, Nicolas Maduro'yu devirmek istiyor.

Maduro, ABD Büyükelçisi Storey'nin, intikam almak için uçağın resmini yayınladığını belirterek, "Venezuela'dan nefret eden aşağılık ve kötü bir adam" ifadelerini kullandı. Venezuela lideri CIA ile yapılan görüşmesinin içeriği hakkında ise bilgi vermedi.

Kaynak: borsagundem.com