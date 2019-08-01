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ABD'nin Cevad Zarif hamlesine Ruhani'den sert tepki: Çocukça bir iş

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım kapsamına alınmasına tepki gösterdi. Ruhani, "Çocukça bir iş" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:51
ABD'nin Cevad Zarif hamlesine Ruhani'den sert tepki: Çocukça bir iş

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tebriz'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD tarafından yaptırım kapsamına alınmasını "Çocukça bir iş" olarak nitelendirdi.

Hasan Ruhani, yaptığı konuşmada ABD'nin Zarif hamlesini değerlendirdi.

Müzakere yolunun Dışişleri Bakanlığından geçtiğini belirten Ruhani, "ABD çocukça bir iş yapmıştır. Hem İran'la müzakere yapmak istediklerini söylüyorlar, hem de Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar. Müzakere için başka bir yol yok. Diplomasi bakanlığı Dışişleri Bakanlığıdır. Düşmanımız öyle acze düştü ki akıl ve düşünme yetisini yitirdi" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

Ne olmuştu?

ABD Hazine Bakanlığı, dün, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve Amerikan vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

Zarif sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran dışında bir mülkü olmadığı için Washington yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını söylemişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:51
  1. Hasan Ruhani
  2. Tebriz
  3. Muhammed Cevad Zarif
  4. Cevad Zarif
  5. ABD
  6. Washington

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar20 dk önce
    abd sizin acem oyunbazlığınız (fitnecilik daha doğru bir kelime de, neyse...) yanında tabii ki çocuk sayılır.. ama osmanlı sizin hakkınızdan baya iyi gelmiş... milim kıpırdayamamışsınız... bitiniz biraz kanlandı bakalım sonunuz nasıl olacak... yıllarca yahudi siyonist düşmanlığı ile işi götürmeye çalıştınız.... ama artık yeni bir ilişkiler silsilesi bölgeye hakim. sizin yeriniz bu denklemde biraz sallantıda...

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