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Aktüel

ABD'nin California eyaletinde nehre giren Türk öğrenci kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-05-30 18:49:57 -
ABD'nin California eyaletinde nehre giren Türk öğrenci kayboldu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin California eyaletinde nehre giren Türk öğrenci kayboldu.

Contra Costa Bölge Şerifi Limmy Lee, düzenlediği basın toplantısında Umut Felik'in (27) perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne girdiğini, kaybolunca arkadaşlarının emniyet güçlerine haber verdiğini söyledi.

Felik'i arama çalışmaları devam ediyor.

Ailesi ve arkadaşları, San Francisco'da öğrenci olan Felik'in bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle yetkililere çağrı yaptı.


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