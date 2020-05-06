ABD’nin büyük planına Rusya’dan cevap! ‘Derin analiz edilmeli’

ABD'nin Ay'daki değerli madenlerin çıkarılması için uluslararası anlaşma taslağı hazırladığına dair haberleri yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konunun uluslararası hukuk açısından derinlemesine analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarının Reuters'te yer alan haberle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu haber elbette dikkatimizi çekti. Bunun mevcut uluslararası hukuk bakımından derinlemesine analiz edilmesi gerekiyor" dedi.

Peskov, şimdilik bu konuda daha fazla açıklama yapmayacağını kaydetti.

Reuters'in hazırlık aşamasındaki anlaşma hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Ay'daki değerli madenlerin çıkarılmasını öngören ve Rusya'nın dahil edilmediği uluslararası anlaşma hazırlıyor.

'Artemis Accords' olarak anılacak anlaşma, ABD'nin müttefiklerini NASA'nın önümüzdeki on yıl içinde insanların ve uzay istasyonlarının Ay'a götürülmesini öngören planı etrafında birleştirmeye yönelik son çabası olarak değerlendiriliyor.