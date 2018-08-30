ABD'nin bugünlerini 2016'da anlatmıştı! Trump seçimi kazanırsa...

yeniakit.com.tr ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik saldırının ardından tüm dünyadan konuya ilgili açıklamalar yapılmış ve özellikle Avrupa ülkeleri Türkiye’nin yanında olduğunu ifade etmişti. Trump’ın “ek vergi” uygulamasıyla karşısına aldığı ülkeler ABD’ye alternatif ararken, ülkenin ileri gelen medya organları, siyasetçileri ve askerleri ABD’nin yalnızlaştığını, Başkan’ın hatalı politiklarının ülkelerini felakete sürüklediğini söylemişti.

“SOVYETLER BİRLİĞİ GİBİ ABD’NİN ÇÖKÜŞÜNÜN İZLEMEYE BAŞLADIK”

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu, ABD’nin içine düşeceği bu kriz ortamıyla ilgili, 2016 senesinde çarpıcı bir analiz yapmıştı. Sofuoğlu, bugünleri anlattığı o analizde şunları kaydetmişti:

“Sovyetler Birliği'nin çöküşü gibi ABD'nin çöküşüne dair izler görmeye başladık. Bir kere, ABD yanlızlaşmaya başladı. İsrail'i, İngiltere'yi, Suudi Arabistan' ı, Almanya'yı, Türkiye'yi kaybetti. Dış siyasette bunlar olurken, iç siyesette Donald Trump'a seçim kazandırmaya çalışılıyor. Trump, seçimi kazanırsa ABD'de, iç çatışmalar yaşayacak. ABD'yi iyi günler beklemiyor. Trump'a seçim kazandırarak ABD'yi içten karıştırmaya, dış siyasette de yanlızlaştırmaya çalışan böylece de CIN'i güçlendiren aktör dr İSRAİL'DİR”

İşte o analiz:

“ŞİMDİLİK İSRAİL VE SUUD HARİÇ”

2016 senesindeki çarpıcı analizini paylaşan Profesör Sofuoğlu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Türkiye'yi tehdit işe yaramayınca adeta süklüm püklüm "siz Trump'a bakmayın" dercesine Ankara'ya düşen ABD heyetindeki Kongre üyesi John Garamendy: "Akıl alır gibi değil, tüm Dünyaya savaş açtık" Bakın başkan seçilmeden 13 Eylülde ne demişiz. İsrail ve Suud(şimdilik)hariç okuyun”

Sofuoğlu'nun Twitter paylaşımı: