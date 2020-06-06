ABD'nin Buffalo kentinde 75 yaşındaki göstericiyi yaralamaktan açığa alınan polislere dava açıldı

NEW YORK (AA) - New York'un Buffalo kentindeki George Floyd protestoları sırasında 75 yaşındaki bir göstericiyi iterek düşürüp yaralanmasına neden olan 2 polise ''ikinci derece saldırı'' suçlamasıyla dava açıldı.

Buffalo Savcılığı, görevden alınan ve hakkında soruşturma yürütülen 2 polise dava açtı.

Suçlamaları kabul etmeyen polis memurları, kefaletsiz serbest bırakıldı.

Dün 75 yaşındaki göstericiyi yaralayan iki polisin açığa alınmasına tepki olarak şehirdeki Polis Acil Müdahale ekibi görevinden istifa etmişti.

Yerel medyada, Buffalo Acil Müdahale ekibinde yer alan 57 polisin, açığa alınan iki polisle dayanışma için görevlerinden istifa ettiği haberleri yer almıştı.

Söz konusu 57 kişinin polis teşkilatında hala çalışmaya devam ettiği, sadece 2016’da kitlesel gösterilere müdahale için kurulan Acil Müdahale birimindeki pozisyonlarından ayrıldığı belirtilmişti.

- Buffalo'daki olay

ABD’nin Minneapolis kentindeki gözaltı sırasında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülke genelinde devam eden gösteriler sırasında Buffalo’da polis, 75 yaşındaki Martin Gugino'yu iterek yere yıkmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gugino'nun Buffalo Belediye binası önündeki protestolarda polise yaklaşıp konuşmaya çalışırken itilmesi sonucu yere düştüğü ve başının kaldırıma çarpması nedeniyle kanadığı görülmüştü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gugino'nun durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.

Olaya karışan iki polis, Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown tarafından açığa alınırken New York Valisi Andrew Cuomo da cuma günü yaşanan olayı kınamış ve "2 polisin görevden alınması" çağrısı yapmıştı.