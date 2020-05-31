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Aktüel

ABD’nin başkenti Washington’daki protestolarda gerilim sürüyor

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan gösteriler, başkent Washington’da devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 12:45:50 -
ABD’nin başkenti Washington’daki protestolarda gerilim sürüyor

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan gösteriler, başkent Washington’da devam ediyor. Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken, polis protestoculara sert müdahalede bulundu.


ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor. Başkent Washington’a da sıçrayan gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü. Kentte Gizli Servis, atlı birlikler, Ulusal Muhafızlar görevlendirildi. Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri arttırılırken, protestocular ile polis arasında tansiyon yükseldi. "Nefes alamıyorum", "Siyah hayat önemlidir", "Ben Floyd’um" sloganları atan protestocular, çevrede bulunan çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis ise protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Beyaz Saray çevresindeki mağazalar da protestocuların hedefi haline gelirken, Beyaz Saray çevresi tamamen kapatıldı.


Washington genelinde devam eden protestolarda sokaklarda bulunan araçlar ateşe verildi. Birçok protestocu, "Siyahi hayat meselesi" ve "Adalet yok, barış yok" şeklinde slogan atarak araçların üzerine çıktı.

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