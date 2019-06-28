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ABD'nin başı 'küresel ısınma' ile belada... Acil İklim Durumu' ilan edildi

ABD'nin en büyük kenti olan New York, küresel ısınmayla mücadele etmek için "acil iklim durumu" ilan etti.

28 Haziran 2019 Cuma 06:44
ABD'nin başı 'küresel ısınma' ile belada... Acil İklim Durumu' ilan edildi

Yaklaşık 9 milyon kişinin yaşadığı New York, yerel ve ulusal çapta  küresel ısınmayla mücadele hareketliliği başlatmak için yeni bir adım attı. 

New York Şehir Konseyi, "iklim acil durumu" ilan edilmesini ve küresel  iklim krizine bir an önce yanıt verilmesini öngören karar tasarısını oy çokluğu  ile kabul etti.
New York, küresel acil durum ilan eden ve nüfusu bir milyonun üzerinde  olan ilk ABD kenti oldu.
 
İklim acil durumu ilanı, iklim değişikliğinin nasıl durdurulacağına  dair kesin politikalar sunmuyor ancak belediyeler için bu konuda mücadele sözü  verme simgesi olma özelliği taşıyor. 

"Serin Dünya için İnovasyon" adlı forumun verilerine göre, şu ana  kadar 15 ülkede 670 yönetim birimi iklim acil durumu ilan etti. ABD'de ise New  York hariç, aralarında San Francisco ve Hoboken'ın bulunduğu sadece 18 kent acil  durum ilanı yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 06:24
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