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Dünya ABD'nin, Baltık ülkelerine ABD silahlarını Ukrayna'ya gönderme izni verdiği iddia edildi
Dünya

ABD'nin, Baltık ülkelerine ABD silahlarını Ukrayna'ya gönderme izni verdiği iddia edildi

ABD yönetiminin, Letonya, Litvanya ve Estonya'ya, ellerindeki ABD menşeli silahları Ukrayna'ya destek amacıyla göndermelerine izni verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 09:38:00 -
ABD'nin, Baltık ülkelerine ABD silahlarını Ukrayna'ya gönderme izni verdiği iddia edildi

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasının ardından Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği kaygıları artarken, ABD yönetiminden yeni bir hamle geldi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin NATO'nun Baltık bölgesi üyeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, Javelin tanksavar ve Stinger uçaksavar füzelerini Ukrayna ordusuna destek amacıyla gönderme izni verdiği ileri sürüldü.

Öte yandan, gazeteye konuşan yetkili, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya Mi-17 tipi nakliye helikopterlerinin satışını onayladığına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı, bu iki konuda da açıklama yapmaktan kaçındı.

Bölgede gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'i ziyaret etmiş ve Ukrayna'ya desteklerini yinelemişti.

ABD, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar getireceği uyarısında bulunuyor.

Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başta Ukrayna sınırındaki gerilim olmak üzere bölge güvenliğini konuşmak üzere bugün Cenevre'de bir araya gelecek.

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