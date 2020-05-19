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Dünya

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırının kimler tarafından düzenlendiğini henüz bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 07:08:00 - 2020-05-19 07:12:31
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine füzeli saldırı düzenlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak’ta hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yeşil Bölge’de bulunan boş bir eve Katyuşa füzesi isabet etti.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı saldırıda, füzenin isabet ettiği evin duvarında hafif hasar meydana geldiği aktarıldı.

Füzelerin Bağdat’ın doğusundaki Filistin Caddesi bölgesinden atıldığı kaydedildi. Söz konusu bölgede İran’a yakın bazı Şii milis güçlerin bulunduğu biliniyor.

Saldırı sonrası Yeşil Bölge’den kısa süreliğine siren sesleri yükseldi.

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