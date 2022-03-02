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Dünya ABD'nin ardından Almanya'dan Türkiye'ye Montrö teşekkürü
Dünya

ABD'nin ardından Almanya'dan Türkiye'ye Montrö teşekkürü

ABD'nin ardından Almanya da, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 00:52:00 - 2022-03-02 01:00:30
ABD'nin ardından Almanya'dan Türkiye'ye Montrö teşekkürü

Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce Twitter hesabından, "Almanya, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişleri savaş zamanlarında da düzenleyen Montrö Sözleşmesi'nin koruyucusu olarak Türkiye'nin özellikle bu zor dönemde üstlenmiş olduğu belirleyici rolü takdir etmektedir. Uygulamanın sürdürülmesini sağladığınız için teşekkür ederiz." paylaşımında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

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