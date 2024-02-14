ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den savunma sanayimize övgü! Türk şirketi sayesinde Teksas’ta obüs mühimmatı üretilecek!

Desert News’te bir yazı yayımlayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD’nin Türkiye’ye yönelik F-16 Blok 70 paketini onaylamasının ‘önemli ve anlamlı’ olduğuna vurgu yaptı. Büyükelçi Flake, “Türkiye’nin F-16 filosu NATO’nun gücü açısından kritik önem taşımakta, müttefikler arasında gelecekte birlikte çalışabilirliği sağlamakta ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’ye kolektif güvenliğimizi paylaşma konusunda daha fazla kapasite vermektedir.” dedi.

Öte yandan Flake, Türk savunma sanayiinin kapasitesine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin devam eden savunma sektörü dönüşümü – insansız hava araçları ve yüksek teknolojili bileşenlerden motorlara ve top mermilerine kadar – ABD savunma tedarik zincirinin ve NATO ittifakımızın gücünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Rusya’nın geniş çaplı işgaline karşı Ukrayna’nın savunmasına sağladığımız benzeri görülmemiş yardımın ardından yenilenmesi gereken kritik mühimmat stoklarımızı arttırmak için Türk savunma sanayi ile ortaklık yapıyoruz.

Teksas’ta Savunma Bakanlığı, bir Türk savunma firmasından satın alınan üç mühimmat hattı inşa ediyor. Önümüzdeki yıl itibariyle, ABD-Türkiye savunma ortaklığı sayesinde Amerika’da üretilen 155 mm’lik mermilerin tahmini %30’u bu Teksas fabrikalarından gelecek.

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Eylül 2021’de, Türkiye’nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söylemiştim. O tarihten bu yana yaşananlar, her zaman olayların ortasında yer alan bu ülkenin tam da böyle olduğunu bir kez daha teyit etti. Kongre’deki eski meslektaşlarım, bu F-16 satışını, özellikle de iki partili bir şekilde gerçekleştirerek, bu kilit ilişkiyi yeniden canlandırma fırsatı oluşturdular. Onlar doğru olanı yaptılar.”