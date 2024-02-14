  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’nin sayılı doğal gaz dağıtım ve tedarik şirketi devredildi: Sürekli hükümeti eleştiren mızmızcı TÜSİAD bu haberi iyi okusun... TÜSİAD’lı ünlü iş adamı tamamını satın aldı

Bütün ülke buna kilitlendi! Yunanistan’da sapkınlık oylaması

Tosuncuk sözleriyle mağdurları şaşırttı! 100 şirketi işaret etti

Meral Akşener, Ayşenur Arslan’a Ateş püskürdü! Sahtekarlık, Ahlaksızlık

İhaleyi kardeş ülke olarak gördükleri Türkiye'ye verdiler! O ülke Ankara'dan savaş gemisi alacak

2 bin liranın üzerine gören altın resmen çakıldı! Uzman isim altın bombasını patlattı

Neler oluyor? 9 İHA peş peşe düşürüldü

Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi: O ilden adeta altın fışkırıyor

İstanbul için yapılan son anket ortaya çıktı! İmamoğlu tatile bu sefer kalıcı çıkacak anlaşılan...

Dehşete düşüren görüntü! İşte maden faciasının öncesi ve sonrası
Dünya ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den savunma sanayimize övgü! Türk şirketi sayesinde Teksas’ta obüs mühimmatı üretilecek!
Dünya

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den savunma sanayimize övgü! Türk şirketi sayesinde Teksas’ta obüs mühimmatı üretilecek!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 18:13:00 -
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den savunma sanayimize övgü! Türk şirketi sayesinde Teksas’ta obüs mühimmatı üretilecek!

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, bir Türk savunma sanayii şirketi sayesinde Teksas’ta 155mm’lik obüs mühimmatı üretileceğini açıkladı.

Desert News’te bir yazı yayımlayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD’nin Türkiye’ye yönelik F-16 Blok 70 paketini onaylamasının ‘önemli ve anlamlı’ olduğuna vurgu yaptı. Büyükelçi Flake, “Türkiye’nin F-16 filosu NATO’nun gücü açısından kritik önem taşımakta, müttefikler arasında gelecekte birlikte çalışabilirliği sağlamakta ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’ye kolektif güvenliğimizi paylaşma konusunda daha fazla kapasite vermektedir.” dedi.

Öte yandan Flake, Türk savunma sanayiinin kapasitesine değinerek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin devam eden savunma sektörü dönüşümü – insansız hava araçları ve yüksek teknolojili bileşenlerden motorlara ve top mermilerine kadar – ABD savunma tedarik zincirinin ve NATO ittifakımızın gücünün ayrılmaz bir parçasıdır.

Rusya’nın geniş çaplı işgaline karşı Ukrayna’nın savunmasına sağladığımız benzeri görülmemiş yardımın ardından yenilenmesi gereken kritik mühimmat stoklarımızı arttırmak için Türk savunma sanayi ile ortaklık yapıyoruz.

Teksas’ta Savunma Bakanlığı, bir Türk savunma firmasından satın alınan üç mühimmat hattı inşa ediyor. Önümüzdeki yıl itibariyle, ABD-Türkiye savunma ortaklığı sayesinde Amerika’da üretilen 155 mm’lik mermilerin tahmini %30’u bu Teksas fabrikalarından gelecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eylül 2021’de, Türkiye’nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söylemiştim. O tarihten bu yana yaşananlar, her zaman olayların ortasında yer alan bu ülkenin tam da böyle olduğunu bir kez daha teyit etti. Kongre’deki eski meslektaşlarım, bu F-16 satışını, özellikle de iki partili bir şekilde gerçekleştirerek, bu kilit ilişkiyi yeniden canlandırma fırsatı oluşturdular. Onlar doğru olanı yaptılar.”

İrlandalı AP milletvekilinden "Hay senin ağzına sağlık" dedirten "İsrail" teklifi! Helal olsun sana be hanım abla
İrlandalı AP milletvekilinden “Hay senin ağzına sağlık” dedirten “İsrail” teklifi! Helal olsun sana be hanım abla

Dünya

İrlandalı AP milletvekilinden “Hay senin ağzına sağlık” dedirten “İsrail” teklifi! Helal olsun sana be hanım abla

Arap aşiretleri PKK/YPG işgaline karşı birleşti! Deyrizor'da sıcak çatışmalar yaşanıyor!
Arap aşiretleri PKK/YPG işgaline karşı birleşti! Deyrizor'da sıcak çatışmalar yaşanıyor!

Dünya

Arap aşiretleri PKK/YPG işgaline karşı birleşti! Deyrizor'da sıcak çatışmalar yaşanıyor!

Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti
Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Ekonomi

Derin bir oh çekebiliriz! Ünlü bira markası iflas etti

Savaşın kapısı çalınıyor! Füzeler ateşlendi
Savaşın kapısı çalınıyor! Füzeler ateşlendi

Dünya

Savaşın kapısı çalınıyor! Füzeler ateşlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23