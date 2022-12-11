ABD'nin ambargosu elinde patladı... Türkiye'den müthiş hamle! Dünyada sayılı

Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri dünyada ses getirmeye devam ediyor. Bunun son örneği, yerli ve milli savaş gemilerine entegre edilecek füze fırlatma sistemi oldu.

Roketsan tarafından geliştirilen ve gelecek yıl envantere girmesi planlanan MİLGEM TCG İSTANBUL (F-515) Firkateyni'nde kullanılacak olan MİDLAS'ın ilk atışlı testi, kısa süre önce gerçekleştirildi. MİDLAS'ın yine Roketsan üretimi HİSAR-D RF Hava Savunma Füzesi'ni ateşledi testi, başarılı oldu.

Türk savunma sanayisini yakından takip eden Yunan basını, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'ni (MİDLAS) mercek altına aldı.

"Asıl tehdit denizaltı değil MİDLAS"

Haberde, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Reis sınıfı ilk Türk denizaltısının deniz denemelerine geçtiğimiz gün başlandığı belirtilirken 2023'ten başlayarak, Türk Donanması'na her yıl bir denizaltının devreye alınacağı belirtildi.

Haberde ayrıca Türk denizaltılarının teslim takvimi sunuldu: TCG Piri Reis – 2023, TCG Hızır Reis – 2023 TCG Murat Reis – 2024 TCG Aydın Reis – 2025 TCG Seydi Ali Reis – 2026 TCG Selman Reis – 2027.

Türk donanmasına Ege ve Doğu Akdeniz'de kolaylıklar sağlayacak bu gelişmenin yanı sıra gazete, asıl problemin ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) olduğunu yazdı.

Yunan Pentapostagma'da yer alan haberde, MİDLAS testi şu şekilde değerlendirildi:

"Türkler bundan birkaç yıl önce yapımı devam eden yeni TCG İstanbul firkateyni için Mk-41 Dikey Fırlatma Sistemi'nin (VLS) satışına onay vermeyen ABD'den bir ambargo aldı. Bunun üzerine Türkler, kendi sistemlerini üretmeye başladılar.

Dikey fırlatma fırlatıcı sistemi projesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde ROKETSAN firması tarafından 2020 yılı Mayıs ayında başlatıldı. Önceki gün, Türklerin su üstü ve denizaltı platformları için yabancı dikey fırlatıcı sistemlerine bağımlılığını sona erdireceğini söylediği Türk MIDLAS fırlatma sisteminin ilk füze testini gerçekleştirildi.

Yer testlerinin tamamlanmasıyla birlikte MIDLAS'ın önünde önemli bir aşama bulunuyor: İnşası devam eden MİLGEM İ Sınıfı fırkateynlerin ilki olan TCG İstanbul Fırkateyni'ne entegrasyonu. Bu fırlatma platformu ile Hisar-D RF füzeleri, Türk Donanması'na ait savaş gemilerine hava savunma teçhizatı olarak yerleştirilecek. Daha sonra (bilinmeyen bir zamanda) Siper Blok-1, Atmaca, BORA ve muhtemelen TAYFUN füzeleri yeni MIDLAS fırlatma sistemine entegre edilecek.

Bilgiler, Türklerin yeni fırlatma sistemini yeni nesil MİLDEN denizaltılarına ve tüm balistik füze yelpazesini (BORA-ATMACA-TAYFUN) fırlatabilecek diğer su üstü gemilerine kurmaya hazırlandığını gösteriyor. Sadece Yunan donanmasına değil, adalarımıza ve anakaraya yönelik büyük bir tehditten bahsediyoruz, çünkü görünmez Türk denizaltıları gelecekte Yunan topraklarına seyir füzeleri fırlatabilir."

Bu durumdan duyulan endişeyi dile getiren gazete, çok pahalıya mal olsa da Türkiye'deki bu gelişmenin karşılığında kendilerinin de böyle bir sistem satın almaları gerektiğini belirtti.

Yunan donanmasından seyir füzeleri fırlatabilen yeni denizaltılar satın alması gerektiğini böylece Ege'ye gece de gidebileceklerini belirtti.

Türkler Amerikan ambargosunu bertaraf etti

Müttefiklerin doğrudan ya da örtülü ambargosu Türkiye için artık 'sıradan' bir hal aldı. Türkiye insansız savaş uçağı, Milli Muharip Uçak ve MİLGEM projeleriyle dünya gündemine otururken, bu projeleri engelleme girişimlerini de bir bir aştı.

Bunun son örneği, yerli ve milli savaş gemilerine entegre edilecek füze fırlatma sistemi oldu.

Türkiye, ABD'nin İSTİF sınıfı firkateynlerde kullanılacak MK41 Dikey Atım Sistemleri için sürekli zorluklar çıkarması nedeniyle, 2027'de tamamlanması beklenen MİDLAS'ı 2022 sonunda test atışı yapacak seviyeye getirdi.

Türkiye'nin yerli/milli imkanlarla ürettiği ilk dikey atım sistemi olan MİDLAS'ın başarılı test atışı yeni bir dönemin de habercisi. Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu bir kabiliyete Türkiye'nin de ulaşmasını "Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz." diye yorumlayan uzmanlar, sistemin çok farklı alanlarda kritik kazanımlar sağlayacağı görüşünde.

Sistem dışarıdan 30 ayda alınabilirken, ROKETSAN 36 ay gibi kısa bir sürede tasarlayıp kullanıma hazır hale getirdi. MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi ilk testlerden başarıyla geçti.

Star Gazetesi