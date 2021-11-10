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Siyaset ABD'nin alçak oyununu Bakan Akar duyurdu!
Siyaset

ABD'nin alçak oyununu Bakan Akar duyurdu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak için, F-35 konsorsiyumuna imza atan diğer 8 ülkeye baskı yapıp anlaşmadan çıkarttığını ve bu ülkelerin Türkiyesiz yeni bir F-35 ortaklığı oluşturduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 09:08:00 -
ABD'nin alçak oyununu Bakan Akar duyurdu!

Türkiye'ye Patriotları vermeyen ve Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle de CAATSA'yı devreye sokan ABD'nin, Ankara'yı F-35 programından çıkarmak için, F-35 konsorsiyumuna imza atan diğer 8 ülkeye baskı yapıp anlaşmadan çıkartarak, Türkiye'siz yeni bir oluşuma gittiği ortaya çıktı.

8 ülke konsorsiyumdan çıkarak yeni bir anlaşma yapmış

Konuyu kamuoyu ile ilk kez paylaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "9 ülkenin birleşerek kurduğu F-35 konsorsiyumundan 8 ülke çekildi. Böylece Türkiye projede tek kaldı. Bunun sonucunda F-35 ortaklığı Türkiyesiz yeniden oluşturuldu" dedi.

"F-35 görüşmeleri sürüyor"

Türkiye'nin teslim aldığı ve hangarda bekletilen 6 F-35'in akıbeti hakkında da konuşan Akar, "ABD yetkilileri ile temaslarımız sürüyor. Ankara'da ilk toplantı icra edildi. Önümüzdeki aylarda da ABD'de bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Bugüne kadar yaptığımız harcamalar ile 6 uçağın durumu hakkında görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"F-16 talebinin F-35'lerle ilgisi yok"

Son günlerin manşet konusu olan F-16 talebine de değinen Bakan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu isteğin F-35'le bir ilgisi yok. TSK'nın ihtiyaçlarının tespiti devamlı bir faaliyettir. Bu kapsamda F-35 projesinin de durumunu dikkate alarak F-16 Blok-70 Viper tedariği ile mevcut F-16 uçaklarımızın modernizasyonu konusunda teknik bir süreç başlatıldı. Bu bir tedarik süreci. Teknik düzeyde başlatılan çalışmada yeni uçak ve modernizasyon faaliyetinin Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales) kapsamında yapılması planlanıyor. Yani öyle tepeden 'Hadi alalım' gibi bir durum değil. Kurumsal ve hiyerarşik bir süreç. Bu tedarik NATO müttefiklerimizle birlikte çalışabilirlik bakımından önemli ve gerçekleşmesi durumunda ittifakın gücüne katkı sağlayacağı açık"

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