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Dünya ABD’nin 830 milyarı Taliban’ı durduramadı
Dünya

ABD’nin 830 milyarı Taliban’ı durduramadı

Afganistan’ı 20 yıl önce işgal eden ABD, Taliban’ı bitirmek ve hükümet güçlerini modernize etmek için 830 milyar dolardan fazla para harcadı. Ancak Taliban son 8 günde 18 kenti ele geçirip harcamaları çöp etti. Dün Kandahar, Leşkergah, Kale-i Nev, Firuz Kohile, Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem şehir merkezlerini alan Taliban, başkent Kabil’in 70 km uzağında.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 10:12:00 - 2021-08-14 11:25:35
ABD’nin 830 milyarı Taliban’ı durduramadı

Münübe Yılmaz

Amerika’nın Afganistan rüyası kâbusa dönüşüyor... 2001 yılında El Kaide bahanesiyle Afganistan’ı işgal edip 20 yıl boyunca ülkeyi isteği doğrultusunda dizayn etmeye çalışan ve Afgan hükümet güçlerini güçlendirip modernize etmek için 830 milyar dolardan fazla para harcayan Amerika’nın tüm emeğini Taliban örgütü 1 haftada yerle bir etti.

ABD’nin çekilmesi sonrası ilerleyişini sürdüren Taliban, son 8 günde 18 kentin merkezini koltrolüne alarak Washington’a “Beni kimse durduramaz” mesajı verdi. Taliban’ın başkent Kabil’in 70 kilometre yakına kadar gelmesi ve halen ilerleyişini sürdürmesini “kaçınılmaz olanı kabullenmek gerek” diyerek Afgan hükümetinin başının çaresine bakması gerektiği söyleyen ABD, dün ülkede kalan asker ve misyonlarının tahliyesi için 3 bin askeri Kabil’e gönderme kararı aldı.

Amerikan yönetimi kalan askerlerini de güvenli biçimde tahliye etme çabasına girerken Taliban, dün ülkenin ikinci büyük kenti olan güneydeki Kandahar vilayetinin merkezinin yanı sıra, Trinkot, Kalat,Pul-i Alem, Leşkergah ve batıdaki Kale-i Nev ile Firuz Kohile kentlerinde kontrolü sağlayarak ele geçirdiği vilayet sayısını 18’e çıkardı.

AP, Başarısızlığı yazdı

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, başkent Kabil çevresindeki çemberin giderek daraldığını ve Taliban’ın halihazırda Afganistan’ın üçte ikisinden fazlasını kontrol ettiğini belirterek, Amerika’nın başarısızlığına dikkat çekti. ABD’nin çekilmeden önce Afgan ordu birliklerinin güçlendirilmesi için 830 milyar dolardan fazla para harcadığını kaydeden AP, tüm çabaların bir hafta içinde çöktüğünü ve Taliban’ın çok kısa sürede Kabil’i ele geçirmesinin sürpriz olmayacağını bildirdi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’e ilerleyişisini sürdüren Taliban, hedefine 70 kilometre uzaklıkta bulunurken örgüt üyeleri kent merkezlerinde kontrolü sağladıktan sonra yaptıkları kutlamaları sosyal medyadan paylaştı.

Kentleri yitiren hükümet güçleri, diğer illerdeki karargahlara ya da Kabil’e doğru çekilirken halkın yüzde 70’i de Taliban’dan kaçıp başkente göç ediyor.

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Yorumlar

Putsavar

TALİBAN ALLAHIN GÜCÜYLE SİYONİST CAAAHAAAPELİ ABD YAHUDİLERİNİ YERLE YEKSAN ETTİ. YA HAK.
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Kinaci

Siz de kina yakin. Ne taliban sevdasi imis.
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