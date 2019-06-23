ABD'lileri korkutan deprem ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, olayda can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu. Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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