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ABD'lileri korkutan deprem

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, olayda can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

23 Haziran 2019 Pazar 09:55
ABD'lileri korkutan deprem

ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 09:55
  1. Kuzey California
  2. California
  3. deprem

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  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Allah'ım iman ettiğin söyleyenlere iman nasip eyle, Yarap ırakta suriyede Afganistandaki vesair ülkelerde öldürülen veya sakat kalan mazlum yaşlı, kadın ve coçukların ahını yerde bırakma Yarap sebep olan ülkeleri ve yalakalarını Vahidul Kahhar isminle kahreyle. AMİİİİİİN
  • AlpAlp1 sa önce
    RABBİMİZ den dileğimiz O mazlumlara karşılık onların yerle yeksan olmaları
  • lkjhglkjhg1 sa önce
    kesin nükleer bomba denemiştir abd amerikaya rusyaya her türlü silah denemesi uzayın her yerine abdye nükleer füzeler roketler yerleştirmesi serbest ama bunların dışında kimse birşey yapamaz buysa adaletiniz yere girsin adaletiniz yere girsin medeniyetiniz lanet olsun abd rusyaya inşallah tez zamanda bu iki işgalci birbirine düşer inşallah amin

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