ABD'lileri korkutan deprem
ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, olayda can veya mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor.23 Haziran 2019 Pazar 09:55
ABD'nin California eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Petrolia bölgesinin 5 kilometre güneybatısı olan 5,6 büyüklüğündeki depremin, yerin 9,5 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Kuzey California'nın Pasifik kıyısı yakınlarında meydana gelen depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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