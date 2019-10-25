ABD'liler iyice saçmaladı! Trump'a Halkbank soruşturması

Geçtiğimiz günlerde siyasi şanjatj yaparak Halkbank ile ilgili yeni bir iddianeme hazırlayan ABD'de skandallar bitmek bilmiyor. ABD'li Senatör Ron Wyden, "Trump yönetimi ve Halkbank arasındaki ilişkinin" incelenmesi için soruşturma açacağını duyurdu.

ABD'li Demokrat senatör Wyden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank'a yönelik cezai soruşturmaya müdahale edip etmediğine dair cevap istedi.

Senato Finans Komitesi'nin kıdemli üyesi olan Oregon Senatörü Wyden, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdiği mektupta Başkan Trump ya da başkan adına hareket eden herhangi birinin "Halkbank'la ya da Türkiye'nin Halkbank endişeleriyle ilgili harekete geçmesini ya da müdahil olmasını" isteyip istemediğini sordu.

Wyden, Halkbank ile Trump yönetimi yetkilileri arasındaki ilişkiyi incelemek için soruşturma başlatacağını açıkladı.

20 Kasım'a kadar cevap bekliyor

Senatör mektubunda, 16 Ekim'de Bloomberg'de yer alan "Trump'ın Nisan ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Mnuchin ve Adalet Bakanı William Barr'ın Halkbank meselesiyle ilgileneceğini söylediği" şeklindeki habere atıf yaptı.

Wyden mektubunda, 20 Kasım'a kadar yanıt beklediğini de belirtti.

Halkbank suçlamaları reddetti

Manhattan'daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim'de Halbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı. Halkbank suçlamaları reddetti.

Halkbank'a dava açmışlardı

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların delinmesi soruşturmasında, Halkbank yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Soruşturma kapsamında bankaya, ABD’yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası bankacılık yasalarını ihlal etmek için komplo kurma, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma gibi skandal suçlamalar yapılmıştı. ABD'den gelen bu girişim, Barış Pınarı Harekatı'na karşı yapılan bir hamle olduğu değerlendirilmişti.

Konuya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'nin haklı şekilde yapmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı’nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir." demişti.