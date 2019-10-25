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ABD'liler iyice saçmaladı! Trump'a Halkbank soruşturması

Geçtiğimiz günlerde, Halkbank hakkında skandal bir iddianame hazırlayarak siyasi şantaj yapan ABD, şimdi de 'Donald Trump ile Halkbank arasındaki ilişki' adıyla yeni bir soruşturma açacak.

25 Ekim 2019 Cuma 10:35
ABD'liler iyice saçmaladı! Trump'a Halkbank soruşturması

Geçtiğimiz günlerde siyasi şanjatj yaparak Halkbank ile ilgili yeni bir iddianeme hazırlayan ABD'de skandallar bitmek bilmiyor.  ABD'li Senatör Ron Wyden, "Trump yönetimi ve Halkbank arasındaki ilişkinin" incelenmesi için soruşturma açacağını duyurdu.

ABD'li Demokrat senatör Wyden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank'a yönelik cezai soruşturmaya müdahale edip etmediğine dair cevap istedi.

Senato Finans Komitesi'nin kıdemli üyesi olan Oregon Senatörü Wyden, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e gönderdiği mektupta Başkan Trump ya da başkan adına hareket eden herhangi birinin "Halkbank'la ya da Türkiye'nin Halkbank endişeleriyle ilgili harekete geçmesini ya da müdahil olmasını" isteyip istemediğini sordu.

Wyden, Halkbank ile Trump yönetimi yetkilileri arasındaki ilişkiyi incelemek için soruşturma başlatacağını açıkladı.

20 Kasım'a kadar cevap bekliyor

Senatör mektubunda, 16 Ekim'de Bloomberg'de yer alan "Trump'ın Nisan ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Mnuchin ve Adalet Bakanı William Barr'ın Halkbank meselesiyle ilgileneceğini söylediği" şeklindeki habere atıf yaptı.

Wyden mektubunda, 20 Kasım'a kadar yanıt beklediğini de belirtti.

Halkbank suçlamaları reddetti

Manhattan'daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim'de Halbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı. Halkbank suçlamaları reddetti.

Halkbank'a dava açmışlardı

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların delinmesi soruşturmasında, Halkbank yaptırımları delmekle suçlanmıştı. Soruşturma kapsamında bankaya, ABD’yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası bankacılık yasalarını ihlal etmek için komplo kurma, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma gibi skandal suçlamalar yapılmıştı. ABD'den gelen bu girişim, Barış Pınarı Harekatı'na karşı yapılan bir hamle olduğu değerlendirilmişti.

Konuya dair açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Türkiye'nin haklı şekilde yapmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı’nın hemen akabinde yapılmış olması bunun hukuki olmaktan ziyade siyasi temellere dayalı olduğunu açıkça göstermektedir. Siyasi bir şantaj meselesi olarak değerlendirilebilir." demişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 10:35
  1. ABD'li Senatör Ron Wyden
  2. Senato Finans Komitesi
  3. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  4. Halkbank
  5. Trump

YORUM YAZ

  • davincidavinci15 sa önce
    bu çok iyi olmuş siyasi santaj için mahkeme dosyalarını kullanıp kullanmadığı soruşturuluyor.türkiyeyle anlaştık dosyayı kapatın.türkiyeyle aramız bozuldu dosyayı açın.aç kapa aç kapa.amerika buna izin vermez.sanırım bu dosya trump ın başını yer.
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah16 sa önce
    abd demokrasisi hukuku 10 numara işliyor demek ki. helal olsun adamlara harika bir sistem kurmuşlar ki yürütme yani başkan yargıya müdahale edemiyor ortadoğu bataklığındaki ülkeler gibi.
  • Mahmut emMahmut em16 sa önce
    bunları lağım faresi isirmis olmaliki kuduz köpekler gibi saldiriyorlar
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 16 sa önce
    Trumpun kara paraları varmı halk bankasında aklayacak? yahudi sermayesi bu işin uzmanı. ABD derin devleti Trumpun elindeki bazı imtiyaz haklarını karalama kampanyalarıyla almaya çalışıyor olabilir. Suistimallerle dayalı kampanyalar ucu nereye dokunursa dokunsun etik değil.
  • billurbillur16 sa önce
    Amerikada adalet düzgün işliyor. Bu yüzden ticaret ve uluslararası yatırım oranı çok güçlü. Akılda soru işareti bırakılmıyor. Ülkenin başkanı bile soruşturulabiliyor. Bizde şaibeli kişiler anında ödüllendiriliyor. Suçlu diyemiyoruz malesef.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 sa önce
    ABD, İyice Adileşti. Şerefsiz Hain Alçaklar. Barış Pınarında Boğuluyorlar Son Çırpınışları. Beter Olsunlar.
  • DADAŞDADAŞ17 sa önce
    davul turpun boynunda tokmak kuyu syonist senetorların elinde

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