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Gündem ABD'li yetkiliden Türkiye'ye yaptırım açıklaması
Gündem

ABD'li yetkiliden Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD'nin S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasının ardından İngiliz Financial Times'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Yaptırımlar, ABD ve Türk ordusu arasındaki geniş bağlara zarar vermeyi önlemek üzere tasarlandı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:04:00 -
ABD'li yetkiliden Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD yönetimi, S-400 alımından dolayı CAATSA yasası uyarınca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Başkan İsmail Demir dahil dört yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı.

1. SSB'ye her türlü ihracat lisansının yasaklanması,

2. SSB'ye ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreyle yasaklanması,

3. SSB'ye ABD Export-Import Bank desteklerinin yasaklanması,

4. ABD'nin tarafı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının SSB'ye finans sağlamasının engellenmesi,

5. S-400 alım sürecine dahil olmuş SSB yetkilileri İsmail Demir, Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'e yönelik yaptırımlar

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan ABD'li bir yetkili, "Yaptırımlar, ABD ve Türk ordusu arasındaki geniş bağlara zarar vermeyi önlemek üzere tasarlandı" ifadelerini kullandı.

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