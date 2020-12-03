ABD'li yatırımcıdan bomba Türk Lirası açıklaması: Bu olursa...

2020 yılının son çeyreğine girilirken piyasalar, yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artışlara ve aşı konusundaki olumlu haber akışına kilitlendi.

"Dolar yüzde 10 değer kaybedebilir"

Morgan Stanley ABD Baş Hisse Senedi Stratejisti Mike Wilson ABD dolarının gelecek 12 ayda yüzde 10 değer kaybetmesinin mümkün olduğunu ileri sürdü. Dolarda düşüş beklentisine sebep olarak önümüzdeki dönemde ABD'nin yapısal açıklar konusunda muhtemelen en agresif olacağı zaman olacağı yorumunda bulundu.

Jim Rogers'tan altın açıklaması

Emtia patlamasını 2000'lerin başında bilen tek isim olan, uluslararası piyasalarda "Yatırım Gurusu" olarak bilinen, Dünyaca ünlü ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers A Para'da yayına katılarak, piyasalar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"Değerli metallerde düşüş devam eder mi? Özellikle altın beklentiniz nedir?" sorularını yanıtlayan Rogers, "Benim altınım var. Bir balon olarak patlayacak diye düşünmüyorum. Belki daha fazla altın daha fazla gümüşü dikkate alabilirim önümüzde haftalarda. Gümüşü altından daha fazla dikkate alabilirim. Çünkü gümüş daha ucuz. Altın ve gümüş önümüzdeki 2-3 sene içerinde belki bir balona dönüşebilir. Ama şu an için bir balon görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye heyecan verici bir ülke olabilir"

"Bütün bu pandeminin yarattığı sıkıntılar dahilinde Türkiye 3. çeyrekte yüzde 6.7'lik bir büyüme kaydetti. Sizin bu büyüme oranını yorumlama şekliniz nedir? Türkiye için riskleri fırsatları nasıl görüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Rogers, şunları kaydetti:

"Yılın başında her şey o kadar kötüydü ki şimdi daha iyi görünüyor. Öyle de olması lazım. Singapur'a Türkiye'ye Çin'e bakalım. Yani beklentim bu gidişatın sürmesi. Çünkü her şey çökünce bir canlandırma için bütün paralar harcandı. Türkiye tabi daha iyi durumda. Türkiye özelinde konuşacak olursak ki para biriminizi kontrol edecek olursanız, iyi bir kontrol olursa para biriminde Türkiye çok heyecan verici bir ülke olur."

Rogers, "Türkiye'de yatırımınız var mı ya da yatırım planınız var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Türkiye'de şu an yatırımım yok. Ama söylediğim gibi eğer para biriminizin gidişatı iyi olursa ve sürdürülebilir bir kontrol sağlarsanız o zaman benim tabi ki de ilgim artar Türkiye'ye."