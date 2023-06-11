ABD'li yatırım şirketi harekete geçti! Microsoft, yapay zeka uzmanlarını o ülkeye taşıyor! Dehşete düşüren proje

Microsoft, yapay zeka uzmanlarını Çin'den Kanada'ya taşıyor!

Microsoft üst düzey yapay zeka uzmanlarını Çin'den Kanada'daki yeni laboratuvarına taşıyacak. Pekin merkezli araştırmacılar jeopolitik gerginliklerin ortasında Vancouver'a taşınmak için vize başvurusunda bulundu.

Microsoft, en iyi yapay zeka araştırmacılarından bazılarını Çin'den Kanada'ya taşıyarak Asya ülkesinin teknoloji yetenekleri için önemli bir eğitim alanını tehdit ediyor. Planlar hakkında bilgi sahibi dört kişi, Financial Times'a Pekin merkezli Microsoft Research Asia'nın (MSRA) en iyi yapay zeka uzmanlarını, Çin'in başkentinden Vancouver'daki enstitüsüne taşımak için vize aramaya başladığını söyledi.

Araştırmacılar, bu hamleyi "Vancouver Planı" olarak adlandırıyor. Karar hakkında bilgi sahibi olanlar bunu ABD ile Çin arasında artan siyasi gerilime bir yanıt olarak değerlendiriyor. Bunlara karşılık Microsoft, şunları söyledi:

Sözde Vancouver Planı' diye bir şey yoktur. Vancouver'da MSRA ile organizasyonel olarak uyumlu olacak ve Vancouver'daki mühendislik ekipleriyle daha iyi etkileşim kurmak için tasarlanacak yeni bir laboratuvar kuruyoruz. Bu laboratuarda Çin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki diğer MSR laboratuvarlarından kişiler çalışacak.

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İki MSRA araştırmacısı, yakın zamanda Çinli internet şirketlerinden iş teklifleri aldıklarını ancak bu teklifleri geri çevirdiklerini ve Kanada'ya taşınmak için vize başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Araştırmacılardan biri, şunları söyledi:

Microsoft'un Çin ile derin bağları olsa da en iyi araştırmacılarımızı, özellikle de makine öğrenimi alanında çalışan araştırmacılarımızı burada bulundurmak bir risk. Yeteneklerin Çinli şirketler tarafından ele geçirilmesi ya da çalışanların yetkililer tarafından taciz edilmesi riski var. Bu riskleri şirket içi toplantılarda tartıştık.

Kanada vizesi için başvuran ikinci bir Microsoft araştırmacısı da şunları söyledi:

Belki ABD ve Çin dışında üçüncü bir ülkede, eski günlerdeki canlı teknoloji tartışmalarını yeniden kazanabiliriz.

Üst düzey yapay zeka araştırmacılarını başka bir ülkeye yerleştirme kararı, Pekin'de öfkeye yol açabilir. Tayvanlı bilgisayar bilimcisi Lee Kai-Fu tarafından kurulan MSRA, Çinli teknoloji yetenekleri için önemli bir eğitim merkezi oldu. Yıldızlarla dolu mezunlar listesinde Alibaba baş teknoloji sorumlusu Wang Jian, SenseTime şefi Xu Li ve yapay zeka grubu Megvii'nin başkanı Yin Qi yer alıyor. Çin'de daha önce Microsoft ile çalışmış bir teknoloji danışmanı, şunları söyledi:

MSRA'nın yapay zekaya katkısı olağanüstü oldu. Bu alanda uzun süredir çalışıyor. Birçok eski meslektaşımız Çinli teknoloji şirketlerine katıldı ve Çin'deki genel yapay zeka ekosistemini güçlendirdi.

Microsoft ve Çin ilişkisi

Microsoft otuz yılı aşkın bir süredir Çin'de bulunuyor. Google, eBay, Facebook ve Uber gibi diğer Batılı teknoloji grupları rekabet ya da düzenlemeler nedeniyle ülkeden çıkmak zorunda kalsa da Microsoft ülkedeki varlığını güçlü bir şekilde sürdürdü. Microsoft, Office ve Windows yazılım paketleri ve Bing arama motoru da dahil olmak üzere popüler yerelleştirilmiş ürünler geliştirdi.

Şirketin eylül ayındaki bir WeChat gönderisine göre, Microsoft'un Çin'de 9.000 çalışanı bulunuyor. Bunların da yüzde 80'inden fazlası yazılım mühendisi ya da araştırma ve geliştirme alanında çalışıyor. Aynı paylaşımda ülkede 1.000 personelin daha işe alınmasının planlandığı duyuruldu.

Ancak Çin'deki mühendislik yeteneklerinin büyük bir kısmı küresel ürünler üzerinde çalışıyor. Pekin ile Washington arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesi halinde bu durum, ABD'li şirket için giderek daha sorunlu hale gelebilir. Şirkete yakın bir kişi, bu yetenekli mühendislerden bazılarının gelecekte Çin dışına taşınmasının da mümkün olduğunu söyledi.

Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn, 2021'de profesyonel sosyal ağ sitesinin yerini alan Çinli kullanıcılar için sadeleştirilmiş iş başvuru sitesi InCareer'i kapattığını duyurduktan sonra mayıs ayında Çin ofisindeki personeli işten çıkarmıştı.

MSRA, Çin ve ABD arasında yüksek teknoloji araştırmaları konusunda nadir bir işbirliği örneği olarak öne çıkıyordu. Ancak iki araştırmacı, iki güç arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin ve iki ülkenin teknoloji hırsları konusunda artan paranoyanın, batıdaki meslektaşlarıyla işbirliği yapma olanaklarını daralttığını söyledi. tr.cointelegraph'nin aktardığı ahberde: Ayrıca, kendilerini Çin'deki yetkililerin daha fazla incelemesine maruz bıraktığını söylediği aktarıldı.

Kanada vizesi için başvuran Çinli Microsoft araştırmacılarından biri, şunları söyledi:

Yapay zeka son iki yılda sözde hassas bir alan haline geldi. Önceden, bir Amerikan kurumunda çalışan bir Çin vatandaşı olmak, her iki ülkeden de büyük kaynaklara erişebilmek anlamına geliyordu. İletişim alanı giderek daralıyor.

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