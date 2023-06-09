Küba’da casusluk üssü iddiası! Her yerden tepki yağdı: Dünyayı ayağa kaldıran kararı! Milyonları yıkacak

‘Küba’da casusluk üssü’ iddialarına Çin’den sert tepki: Hacker imparatorluğunun iftiraları

ABD basınında çıkan Çin’in Küba ile ABD’yi gözetlemek için Küba’ya ‘casusluk üssü’ kurulması konusunda milyarlarca dolarlık anlaşmaya vardığına ilişkin iddialarına ilişkin Çinli bir yetkili, söylenti ve iftira yaymanın ABD hacker imparatorluğunun taktiği olduğunu belirtti.

Son dönemde gergin olan Çin ve ABD ilişkilerinde tansiyon yükseltecek iddiada Çinli yetkililerin ABD’yi izlemek için Küba’ya üs kuracağı belirtilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Hepimizin bildiği gibi, söylenti ve iftira yaymak ABD'nin taktiğidir. ABD aynı zamanda dünyadaki en güçlü hacker imparatorluğu ve aynı zamanda gerçekten de büyük bir izleme ülkesi" ifadelerini kullandı.

‘KRİTİK VERİLER ÇİN’İN ELİNE GEÇECEK’ İDDİASI

ABD basının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlerde, Çin’in ABD’yi gözetlemek için Küba’ya elektronik dinleme tesisi kurmak için gizli bir anlaşmaya prensipte vardığı iddia edilerek, Çin’in söz konusu anlaşma için Küba’ya milyarlarca dolar ödediği öne sürülmüştü. Haberlerde, Çin’in söz konusu tesisi kurması halinde ABD’nin güneydoğu kesiminden e-posta, telefon görüşmeleri ve uydu iletileri gibi elektronik iletişim verileri toplayabileceği ve gemi trafiğini izleyebileceği aktarılmıştı.

TARAFLAR YALANLIYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin'in ABD'yi izlemek için Küba'da üs kuracağına yönelik haberlere ilişkin "Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, haberlerin kesinlikle doğru olmadığını belirterek, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarının haklı çıkartılması amacıyla bu tarz haberlerin kasıtlı şekilde yayıldığını bildirdi.

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