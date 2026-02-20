ABD’li yargıçtan Trump yönetimine suçlama: "Göçmenleri terörize ediyorsunuz!"

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sunshine Sykes, Başkan Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik attığı adımlara karşı sert bir duruş sergileyerek tarihe geçecek açıklamalarda bulundu. Yargıç Sykes, yürütme organının oluşturduğu tehditlerin görmezden gelinemeyeceğini belirterek, milyonlarca düzensiz göçmeni sınır dışı etme çabalarını "yasaların pervasızca ihlali" olarak nitelendirdi. Hükümetin politikalarının göçmenleri "terörize etmek" üzerine kurulu olduğunu savunan Sykes, bu sürecin sadece göçmenleri değil, tüm toplumu etkileyen bir şiddet sarmalına dönüştüğünü ifade etti.

"HÜKÜMET ŞİDDETİ KENDİ VATANDAŞLARINA YAYDI"

Sykes, eleştirilerini somutlaştırmak için Minnesota eyaletinde düzenlenen göçmen baskınları sırasında hayatını kaybeden ABD vatandaşları Renee Good ve Alex Prett’i örnek gösterdi. Hükümetin şiddetinin artık kendi vatandaşlarını da hedef aldığını söyleyen Yargıç, İç Güvenlik Bakanlığına kritik bir uyarıda bulundu. Düzensiz göçmenlerin kefaletle serbest bırakılma hakkına sahip olduklarına dair mahkeme kararlarının ivedilikle bildirilmesi gerektiğini hatırlatan Sykes, Trump döneminde başlatılan "zorunlu gözaltı" uygulamasının hukuk devleti ilkeleriyle çeliştiğini vurguladı.