ABD'li vekile kendi partisinden istifa çağrısı

ABD'de Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos'a öz geçmişiyle ilgili yalan söylediği gerekçisiyle seçim bölgesindeki parti üyelerince istifa çağrısı yapıldı.

ABD Temsilciler Meclisi'ne girmeyi 8 Kasım seçimlerinde başaran Santos'un seçim bölgesi New York'a bağlı Nassau ilçesindeki Cumhuriyetçi Parti Komitesi üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında Santos'u istifaya çağırdı.

Santos'un yalan söyleyerek bölgedeki seçmenleri kandırdığını ifade eden üyeler, kendisinin artık Cumhuriyetçi Partide yerinin olmadığı görüşünü savundu.

Özellikle "Yahudi olduğu" yalanını söylemesinin birçok seçmeni kötü etkilediğine değinen üyeler, seçmenlere ihanet eden Santos'un hemen istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan iki Demokrat Parti üyesi Ritchie Torres and Dan Goldman da Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'ne Santos hakkında yaptıkları şikayet dilekçesinin bir örneğini Santos'un meclisteki kapısına bıraktı.

Öte yandan Santos, gazetecilerin "İstifa edecek misiniz" sorularına "Etmeyeceğim" yanıtını verdi.

Santos'un yanlış bilgilerle dolu öz geçmişi

Ara seçimlerde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti.

New York Times gazetesinin haberine göre ise NYU yetkilileri üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu.

Santos'un ayrıca seçim kampanyası sırasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.

Seçim döneminde "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökeni olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.