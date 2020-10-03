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Aktüel ABD'li vekil Pascrell tıbbi yardımları için Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesine teşekkür etti
Aktüel

ABD'li vekil Pascrell tıbbi yardımları için Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesine teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-10-03 04:51:49 -
ABD'li vekil Pascrell tıbbi yardımları için Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesine teşekkür etti

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Vekili Bill Pascrell, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne (TASC) teşekkür etti.

New Jersey eyalet vekili Pascrell, TASC Eş Başkanı Halil Mutlu'ya gönderdiği mektupta, Türk toplumunun cömert desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Pascrell, mektubunda, "St. Joseph Üniversite Hastanesine yapmış olduğunuz kişisel korunma ekipmanı (PPE) bağışınız dolayısıyla en içten teşekkürlerimi kabul edin. Ön saflarda görev yapan çalışanlarımızın güvenliği çok önemli, onları güvende tuttuğunuz için size minnettarım." ifadelerine yer verdi.

TASC'ın sağladığı desteğin, söz konusu hastane için hayati öneme sahip olduğunu kaydeden ABD'li vekil, bu destek sayesinde pek çok kişinin Kovid-19'a karşı daha iyi mücadele etme imkanı bulduğunu vurguladı.

TASC, ABD'de Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen eyaletlerden biri olan New Jersey eyaletinin Paterson bölgesinde bulunan St. Joseph Üniversite Hastanesine haziran ayında 4 bin 500 adet PPE bağışında bulunmuştu.

Salgının en yüksek seviyede seyrettiği bir dönemde TASC'ın yapmış olduğu bağış, bölge yöneticilerinin büyük takdirini toplamıştı.

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