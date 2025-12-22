  • İSTANBUL
Gündem

ABD'li vekil her şeyi itiraf etti! Bu sapığın bizimle ve İsrail ile bağlantısı vardı

Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Bu sapığın bizimle ve İsrail ile bağlantısı vardı"

Epstein’ın hem kendisiyle hem de İsrail istihbarat servisleriyle yakın ilişkileri olduğunu ileri süren Massie, bu nedenle söz konusu dosyaların kamuoyuna açıklanmasının engellenmeye çalışıldığını savundu. Massie’ye göre, dosyalarda adı geçen herkes Epstein’ın suçlarına doğrudan ya da dolaylı ortak konumunda bulunuyor.

 

 

Jeffrey Epstein Olayı Kısaca

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismar, fuhuş ağı kurma ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da ölü bulundu.

 

 

Kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında; Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, oyuncu Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, hukukçu Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış ismin adının geçtiği görülmüştü.

 

 

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yürütülen incelemede, Epstein’ın ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi” tuttuğuna dair kesin bir kanıta ulaşılamadığı açıklanmış, Epstein’ın öldürüldüğü iddialarına rağmen ölümün intihar olduğu sonucuna varılmıştı.

 

 

Öte yandan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın “İsrail için çalıştığını” ve Washington’da bu kanaatin yaygın olduğunu ancak açıkça dile getirilemediğini iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) ise Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’ın 50’nci doğum günü için çevresindeki isimlerden mektup istediğini ve bu mektuplardan birinin Donald Trump’a ait olduğunu öne sürmüştü.

