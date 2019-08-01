ABD'li ve İngiliz askerler YPG bombasıyla Suriye'de etkisiz hale geldi Amerikalı başçavuş Johathan J. Dunbar ile İngiliz komando Matt Tonroe'nun, terör örgütü YPG'nin bombasıyla öldüğü ortaya çıktı.

Suriye'de kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden Amerika ve Avrupa ülkeleri, bölgedeki terör örgütlerine açık bir şekilde destek vermekten geri kalmıyor. Bölgedeki dengeleri kendi çıkarları doğrultusunda kurmak için Suriye'nin kuzeyine asker gönderen Amerika ve İngiltere, destek verdiği YPG'nin bombasının patlaması nedeniyle 2 kayıp verdi. İngiltere Özel Hava Kuvvetleri'nden komando Matt Tonroe ile Amerikalı başçavuş Johathan J. Dunbar'ın, terör örgütü DEAŞ'a karşı çatışırken öldüğü söyleniyordu. 1 yıl süren soruşturmanın ardından gerçek ortaya çıktı. İngilizlerin raporu İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre; YPG'li teröristlerin bombasının yanlışlıkla patlaması sonucunda 2 asker operasyonda öldü. Tonroe, İngiltere'nin Suriye'de ölen ilk askeri oldu. Ölüm gerçeği, İngiliz medyasında da geniş yer buldu.

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