ABD'li uzmanlardan nadir görülen bakteriyel bir hastalık uyarısı geldi! Hızla yayılıyor, tehlike var

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ABD'li doktorlara, çoğu belirli bir bakteri türünden kaynaklanan bir tür hastalık vakasındaki artış konusunda uyarı yayınladı.

Geçtiğimiz yıl ABD'de 422 vaka rapor edildi; bu 2014'ten bu yana bir yılda kaydedilen en yüksek sayı oldu. CDC, bu yıl şimdiden 143 vakanın rapor edildiğini, bunun da enfeksiyonların 2023'ü geçme yolunda olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Geçen yıl vakaların çoğunda menenjit yoktu, ancak en az 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlara göre vakalar 30 ila 60 yaş arası yetişkinlerde, siyahilerde ve HIV'li kişilerde orantısız olarak daha yaygın olduğunu söyledi.

CİDDİ YAN ETKİLERİ VAR

Bakteriler ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusmayı içerebilecek semptomlarla birlikte menenjit adı verilen tehlikeli bir beyin ve omurilik iltihabına neden olabiliyor.

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Bakteriler ayrıca üşüme, yorgunluk, el ve ayaklarda soğukluk, hızlı nefes alma, ishal veya daha sonraki aşamalarda koyu mor döküntü gibi semptomlarla birlikte kan dolaşımı enfeksiyonuna da neden olabiliyor.

Enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebilir, ancak hızlı tedavi önemlidir. Enfekte kişilerin tahminen yüzde 10 ila yüzde15'i ölüyor ve hayatta kalanlar bazen sağırlık veya amputasyonla karşı karşıya kalıyor.

Yetkililer, tüm çocukların ortaokula başladıkları dönemde, artan türe karşı koruma sağlayan aşı yaptırmalarını tavsiye ediyor.