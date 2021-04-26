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Gündem ABD'li uzmandan Biden'a Türkiye uyarısı
Gündem

ABD'li uzmandan Biden'a Türkiye uyarısı

ABD’li Siyaset Bilimci Peter Tase, 1915 olaylarına "soykırım" diyen ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye-ABD ilişkilerine ciddi zarar vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 14:09:00 -
ABD'li uzmandan Biden'a Türkiye uyarısı

ABD'li Siyaset Bilimci ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Peter Tase, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren açıklamasının, Washington ile Ankara arasındaki ikili işbirliğini ciddi şekilde bozacağını söyledi.

Tase, ABD'deki Ermeni diaspora grupları lehine ve Erivan'daki faşist rejimi destekleyen açıklamanın, sözde "Ermeni soykırımı" ile bağlantılı olarak Ermeni rejiminin yurtiçi ve yurtdışında düzenlediği köklü bir dezenformasyon kampanyasının kanıtı olduğunu söyledi. Peter Tase’ye göre Biden, ABD ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğini ciddi şekilde zedeledi.

Peter Tase, Biden'in bu ülkeler arasındaki mevcut askeri işbirliğini ve mirası görmezden geldiğine dikkat çekerek, "ABD başkanının kararı, ilişkilerde ciddi bir sürtüşmeye neden olacak ve Brüksel'deki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) himayesinde savunma işbirliği çerçevesini yok edecek" görüşünü dile getirdi.

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