ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak

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ABD'li tarih uzmanı Joseph Ricci katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye dış politikası hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asıl amacının kaybedilen Osmanlı topraklarını geri alarak yeniden büyük bir Türk imparatorluğu kurmak olduğunu söyleyen Ricci, Türkiye'nin bu nedenle Suriye ve Libya topraklarına girdiğini iddia etti.

Harita üzerinde Osmanlı'nın ulaştığı sınırları gösteren Ricci, "Erdoğan'ın asıl amacı Osmanlı'yı tekrar kurmak. Sadece birkaç yüzyıl önce bütün bu ülkeler onların toprağıydı, neden şimdi buraları tekrar almak istemesinler ki? Şu an yayılmaya çalıştıkları yerler Irak olsun, Suriye olsun hepsi İslam dinine mensup bölgeler. Türkler bin yıl önce İslam ile tanışıp bu topraklara geldiler. İstanbul'u ele geçirdikten sonra Balkanlara yayıldılar. Daha sonra Doğu'da Persleri yenerek Irak'ı aldılar. Dahası Türkler; Suriye, Mısır ve Libya topraklarını ele geçirdiler ve yüzyıllar boyunca Avrupalılarla savaştılar." diye konuştu.

Batılı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri sonucu güçlenip zenginleşmesiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin gücünü kaybetmeye başladığını aktaran Ricci, "1. Dünya Savaşı ile Osmanlı Devleti tamamen yıkıldı. Bu savaş ile birlikte Türklerin elinde sadece Anadolu kaldı. Artık imparatorlukları yok ancak yeniden bir imparatorluk kurmak istiyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye, Libya ve Irak topraklarına ilgi duyduğunu dile getiren Ricci, "Suriye, Irak ve Libya daha önce Türklere ait olan topraklardı. Erdoğan Osmanlı Devleti kadar olmasa da topraklarını büyütmek istiyor." yorumunu yaptı.