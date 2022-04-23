ABD'li ünlü sunucu hükümete böyle isyan etti! Bir süt için...

Dünya basınının son iki yıldır Kovid-19 ile birlikte manşetlerinden düşürmediği yüksek enflasyon, ABD'de hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Son 40 yılın en yüksek yıllık enflasyon oranına ulaşan ABD, hayat pahalılığının önüne geçmek için peş peşe ekonomik paketler açıklamasına rağmen yüksek enflasyonu kontrol altına almayı başaramadı.

Fox News sunucusu Sandra Smith, ABD'de yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon hakkında haber sunarken izleyicilere, New York'ta bir galon süt için yaklaşık 11 dolar ödediğini söyledi.

Smith, America's Newsroom programının Cuma günkü bölümünde son 41 yılın en yüksek enflasyonunu yaşayan ABD'de gıda fiyatlarının aşırı yükselmesinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Smith, "Dün gece bir galon süt aldım, New York'ta yaşadığımıza göre ülkedeki diğer birçok bölgeden daha yüksek fiyatı ödüyoruz. New York'ta marketlerde bir galon süt yaklaşık 11 dolar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD'de enflasyon yükselmeye devam ederken, tarım ve hayvancılık sektöründeki firmalar, üretimi devam ettirebilmek için fiyat yükseltmek zorunda olduklarını belirtiyor.

Star Gazetesi