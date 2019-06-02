ABD'li ünlü müzisyen nasıl Müslüman olduğunu açıkladı!

Geçtiğimiz aylarda Müslümanlığı seçen ve Türkiye'ye yerleşen ABD'li ünlü müzisyen Della Miles, İslam’ı benimsemede Türkiye’nin katkısının büyük olduğunu söyledi. Miles, pek çok ülkeyi ziyaret ettiğini, özellikle Türkiye’deki İslam’ın tecrübesini güçlü ve sağlam bulduğunu belirterek; diğer ülkelere nazaran Türkiye’den daha çok etkilendiğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Müslümanlığı seçen ve Türkiye'ye yerleşen ABD'li ünlü müzisyen Della Miles, İslam'ı benimsemede Türkiye'nin katkısının büyük olduğunu söyledi. “Allah beni İslam'la ödüllendirdi” diyen ünlü müzisyen Miles; pek çok ülkeyi ziyaret ettiğini, özellikle Türkiye'deki İslam'ın tecrübesini güçlü ve sağlam bulduğunu belirterek, diğer ülkelere nazaran Türkiye'den daha çok etkilendiğini söyledi.

Amerikalı şarkıcı Della Miles, Mart ayında Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terörist saldırının ardından İslam'a döndüğünü söyledi.

“Her gün yeni şeyler öğreniyorum”

Yakın zamanda, Türkiye'de, İslam'a döndükten sonra yaşadığı deneyimleri bir gazeteye verdiği röportajda anlatan Miles, İslam'ı kucakladıktan sonra çocukluk masumiyetini hissettiğini, her gün yeni bir şey öğrendiğini ve yola yeni bir şekilde başladığını açıkladı.

İstanbul'un güzelliğine, tarihi, kültürel ve insani değerlerine övgüde bulanan Miles; her zaman Türk kültürü hakkında daha fazla bilgi edinme ve insanlarıyla tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Türklerin böyle bir ülkeye sahip oldukları için şanslı olduklarını belirten Miles, “Ben onları dayanışmalarını, kültürlerini ve geleneklerini canlandırmaya ve aralarında sevgi ve uyumu teşvik etmeye çağırıyorum” dedi.

Türkiye'ye gelişinin tesadüfen olduğunu belirten ünlü müzisyen Miles, Türkiye'nin doğasından ve güzelliğinden çok etkilendiğini belirtti.

Miles, diğer Müslüman ülkeleri ziyaret etmesine rağmen, Türkiye'den çok fazla şey öğrendiğini belirterek, “İslam'ı benimseme ihtiyacını hissetmemi sağladı” dedi.

“Çocukluğumun masumiyetini hissediyorum”

"Kur'an hepimize güzel şeyler öğretir; ancak uygulamaları her zaman kelimelerden daha yüksek bir sesi vardır" diyen Miles; “İslâm'ı kabul ettikten sonra çocukluğumun masumiyetini hissediyorum; çünkü her gün yeni şeyler öğreniyorum. Çok uzun bir yolum olduğunu hissediyorum ve etrafımdakilerden daha fazla şey öğrenmeyi umuyorum” dedi.

Komşu, arkadaş ve aile ile iyi muameleyi teşvik etmek için Kur'an'daki ayetlerin varlığına işaret eden Miles, Türk insanın eylemlerinde ve yaşamlarında Kur'an ahlakının yaşandığını söyledi.

“Filistin'e gitmeye istekliyim”

Filistin'deki insan trajedisi ile ilgili olarak, Miles, sanatçıların dünyadaki adaletsizliklere karşı insancıl bir tutum benimsemeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Tüm ezilenlerin yanlarında durmak ve onları desteklemek herkesin yapması gereken şey” dedi.

Daha önce Filistin'i hiç ziyaret etmediğini belirtten Miles, “Ziyaretim gerekliyse, oradaki insanların yüzünü gülümsetecekse, gitmeye istekliyim” dedi.

“Muğla'dan ev aldım; Türkçe öğrenmeye başladım”

İslam'ı kabul ettikten sonra İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde başörtüsü taktığını gösteren bir görüntü yayınlayan Miles; yılın bazı günlerini geçirmek için evini Muğla'nın güneybatı kıyısında satın aldığını ve Türkçe öğrenmeye başladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan ederek başkanlık kararını imzalaması ve akşam saatlerinde İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya başlaması üzerine ünlü şarkıcı Miles, Instagram hesabından şunları paylaşmıştı:

"Bu utanç verici ve haksız Amerikan kararından dolayı kim bilir kaç masum Filistinli çocuk ailelerinden kopacak? Golan Tepeleri'nin tek ve gerçek sahibi hiç şüphesiz Allah'tır. Allah sizinle beraber Filistin... Allah sabırlı olanları sever. Şimdi Filistin için sabırlı olmanın zamanı. Kalbim seninle atıyor Filistin."

Michael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan Miles, kısa bir süre önce ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olduğunu açıklamıştı.