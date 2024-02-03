ABD'li ünlü banka devinden o fiyatlı kritik altın tahmini! İddiası yüzünden piyasa karıştı: ekonominin yönü! 2 bin 175 dolar

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs'a göre altın fiyatları, faiz oranlarını sabit tutan ancak mart ayında bir faiz indiriminin olası olmadığına işaret eden bu haftaki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından konsolidasyon modunda kaldı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Goldman Sachs analistleri bugün yayınladıkları araştırma notunda, Fed'in karar alma sürecini etkileme potansiyeli olan verilere bağlı kısa vadeli hareketlerle birlikte herhangi bir fiyat düşüşünün başka yerlerdeki güçlü destekle sınırlı kalacağını savundu.

Merkez bankalarının alımları ve güçlü perakende talebi nedeniyle altına olan fiziki talebin hala yüksek ve fiyatlar için önemli bir destek oluşturduğunu ifade eden Goldman Sachs, altın için 12 aylık hedefini ons başına 2175 dolar olarak belirleyerek altında yükseliş beklentisini sürdürdü.

ONS FİYATI

Altının Ons fiyatı, anlık olarak $2.028,14'a karşılık gelmekte. Ons Altın son 24 saat içerisinde yüzde -1,33, son bir haftada ise yüzde 0,47 oranında değişti. Ons Altın, 15.01.2024 tarihinde $2.056,50 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 17.01.2024 tarihinde $2.006,00 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.

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