ABD’li turistler dünyayı turluyor: Yüzlerce turist denizden o ilimize akın etmeye başladı!
Bahama bayraklı "Norwegian Gem" adlı kruvaziyer, Alanya'ya bin 753 ABD'li yolcuyla geldi. Turistler tarafından Türkiye mercek altında
LİMASOL'DAN demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 295 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı. Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li bin 753 yolcu ve bin 39 personel bulunuyor.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. "Norwegian Gem" akşam saatlerinde Heraklion'a hareket edecek.
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