ABD'li turist nasıl Müslüman olduğunu anlattı! Hepimize örnek olsun

ABD'li vatandaş, tatile geldiğinde konkalyacağı otele giderken yolunu kaybettiğini ve bir Türk'ten yardım istediğini söyledi.

Yardım istediği kişinin, saatin geç olması ve yakınlarda otel bulunmaması sebebiyle kendisini evine götürdüğünü, evinde çok iyi misafir ettiğini ve tutumuyla yanındaki eşiyle kendisine rahat hissettirdiğini aktardı.

Daha sonra evi onlara bıraktığını ve "Bizim yatacak farklı bir yerimiz var, siz burada rahatça dinlenin" dediğini söyledi.

Sabah olduğunda ise kendisine yardım eden kişinin bir ağaç altında ailesiyle birlikte uyuduğunu gördüğünü belirtip, "Adama sen deli misin, evini bana verdin ve kendin dışarıda yattın diye sordum" ifadelerini kullandı.

ABD'li adam, kendisinden yardım istediği adamın, "Ben Müslümanım. Elimde olanı size vermem gerekir" dediğini aktardı.

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ABD'li turist 1993 yılında yaşadığı bu olaydan sonra İslam dinin araştırdığını ve Müslümanlığı seçtiğini söyledi.