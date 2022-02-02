  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesinden sürpriz çıkış! 'Türkiye ile ittifak yapmalıyız' mesajı verdi

Fransa'dan İngiltere'ye 'iki yüzlülük' suçlaması!

Japon Büyükelçi canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu! İşte sosyal medyada viral olan o anlar...

6 farklı üsten havalandılar! PKK'nın elebaşıları toplantıda bombalandı

Dış İşleri Bakanlığı'ndan AİHM tepkisi! 'Yargı sürecine saygı ilkesi ihlal edildi'

Ücretli öğretmenleri heyecanlandıran haber! Mustafa Destici duyurdu

PKK'dan alçak saldırı: 9 sivil öldü

'Gram altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya'dan yeni tahmin: Altını bu rakamdan...

PKK öldürülen teröristlerin kimliğini açıklayamadı

Erdoğan, genç kızın kim olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi: Ciddi mi diyorsun?
Dünya ABD'li sunucunun sözleri başını yaktı! Görevden alındı
Dünya

ABD'li sunucunun sözleri başını yaktı! Görevden alındı

ABD'li siyahi TV sunucusu ve oyuncu Whoopi Goldberg, 'Holokost ırkla ilgili değildi' açıklamaları nedeniyle geçici süreliğine görevinden alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 19:27:00 -
ABD'li sunucunun sözleri başını yaktı! Görevden alındı

ABC News, bir televizyon programında, Holokost hakkındaki açıklamaları tepki çeken Whoopi Goldberg'i iki hafta görevden uzaklaştırdığını bildirdi.

ABC New Başkanı Kim Godwin, Goldberg'i "yanlış ve inciten yorumları" nedeniyle iki haftalığına görevden uzaklaştırdığını ve bu süreçte sunucudan söylediklerini ve etkilerini düşünmesini istediğini belirtti.

Whoopi Goldberg, "Holokost ırkla ilgili değildi", "beyazların yine beyazlara karşı insanlık dışı muamelesiydi" sözlerinden sonra büyük tepki çekmişti.

Goldberg, bunun üzerine hata yaptığı ve birçok kişiyi incittiği için özür dilemişti.

Almanya'da Adolf Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde milyonlarca Yahudiyi sistematik olarak katletmişti. II. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden Yahudi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay