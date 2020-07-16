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Spor

ABD'li sprinter Deajah Stevens'a doping ihlalinden 18 ay men cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:19:09 -
ABD'li sprinter Deajah Stevens'a doping ihlalinden 18 ay men cezası

ANKARA (AA) - ABD'li kadın sprinter Deajah Stevens, doping ihlali gerekçesiyle spordan 18 ay men edildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminin (AIU) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, doping testlerine girmediği gerekçesiyle 25 yaşındaki Stevens'ın spordan 18 ay men cezası aldığı belirtildi.

ABD'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda 200 metre finalinde temsil eden Stevens, cezası nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışamayacak.

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