ABD'li şirketten Türkiye kararı

New York merkezli Magnolia Bakery, Türkiye'deki ilk şubesini temmuz ayında Vadi İstanbul'da açacak. İlk şubesi için eleman alımına başlayan Magnolia Bakery Turkey, müdür, bulaşıkçı, pasta şefi gibi birçok pozisyon için eleman alacak.

Uzun zamandır Türkiye’ye gelmesi beklenen New York merkezli fırın zinciri Magnolia Bakery’nin ilk şubesi Temmuz ayında Vadi İstanbul’da açılacak. 1996 yılında kurulan ve kek, kurabiye, turta ve muzlu pudingleriyle ünlü olan Magnolia Bakery’yi Türkiye’ye, Gloria Jean’s Coffee’yi de Türk tüketicileriyle buluşturan Hacı Sayid’in sahibi Dinçerler Ailesi getiriyor. Pandemi yüzünden açılışı ertelenen, Mehmet Dinçerler’in CEO’luğunu üstlendiği, Tuğba Dinçerler Uçar’ın ise operasyondan sorumlu olduğu Magnolia Bakery Turkey, eleman alımına başladı. Müdür, bulaşıkçı, pasta şefi gibi birçok pozisyonda eleman alımı için çalışmalar devam ederken işe alınanlar için 3 aylık eğitim süreci işleyecek. Tuğba Dinçerler Uçar da Magnolia Bakery’nin New York’taki genel merkezinde ve mağazalarında 2 ay boyunca yönetim, operasyon ve üretim konularında eğitim aldı.

Magnolia Bakery’nin ABD’de 10 farklı noktada şubesi var ve 2010 yılından bu yana da farklı ülkelerde müşterileriyle buluşuyor. Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Hindistan ve Filipinler’de şubeleri olan markanın İstanbul’daki şubesi aynı zamanda Avrupa’da açılan ilk şube olacak.

Magnolia Bakery cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Cookshop da Magnolia Shop adıyla yeni bir marka yarattı ve ilk şubesini de Mayıs ayı sonunda Kozyatağı’ndaki City’s İstanbul AVM’de açmaya hazırlanıyor. İlk etapta 10 civarında Magnolia Shop açılması planlanırken şubelerde satılacak Magnolia’nın reçetesi için marka tescili de yapıldı. Buna göre Magnolia Shop’larda satılacak ürünler Türk damak tadına uygun şekilde hazırlanacak.